الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

500 قاطرة.. التحالف الوطنى يطلق قافلة كبرى مُحملة بالمساعدات الإغاثية لغزة 

من احتفالية دعم فلسطين
من احتفالية دعم فلسطين

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، عن انطلاق قافلة جديدة، اليوم، وتسيير أكثر من 500 قاطرة جديدة مُحملة بالأدوية والمواد الغذائية والملابس والأغطية بإجمالي وزن (8950) طنًا من المساعدات الموجهه لفلسطين من أرض استاد القاهرة الدولي، متوجهة إلى معبر رفح لتسليمها للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بمشاركة ما يزيد على 15 ألف متطوع مشارك من جميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم باستمرار في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

توجيه مساعدات إنسانية وإغاثية إلى غزة

جدير بالذكر أن إجمالي عدد قاطرات المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات إلى نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن (7825) طنًا لدعم الأشقاء في غزة؛ لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت حتي الآن نحو (102) قاطرة محملة بـ(1.084) طن من المواد الغذائية، و(54.7) طن من البطاطين والملابس والأكفان، ونحو (399.5) طن من المياه، وأكثر من (197.6) طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، و28 طنًا من حفاظات الأطفال، و(15) طنًا من المنظفات. 

أما المرحلة الثانية فقد تضمنت نحو (185) قاطرة محملة بـ(2444) طنًا من المواد الغذائية، (48) ألف بطانية وملابس وأكفان، (458) طنًا من المياه، وأكثر من 562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشارك في تلك القوافل عدد من كيانات التحالف الوطني وهي: (حياة كريمة - بنك الطعام - جمعية الأورمان - جمعية رسالة - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة صناع الخير- مؤسسة أبوالعينين- مؤسسة الجارحي - مؤسسة أبوهشيمة - مؤسسة العربي - مؤسسة مصر الخير-مؤسسة الجود - بنك الشفاء - مؤسسة أهل مصر- مؤسسة مرسال - جمعية الباقيات الصالحات - مجلس الشباب المصري - بهية - جمعية مصطفى محمود - مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية - أمانة الإسكندرية - أمانة الغربية - أمانة القليوبية - أمانة الشرقية - أمانة كفر الشيخ).

مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي غزة

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