الرئيس السيسى عن "المساعدات الإنسانية" لغزة: "اللى جاى كوم تانى"

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للشعب المصري والمنظمات الأهلية بشأن حجم المساعدات إلى فلسطين.

وأضاف، خلال كلمته في استاد القاهرة خلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين": "بشكركم كلكم، على كل من العمل اللى عملتوه واللى لسه مخلصش، لازم ندخل أكبر حجم من المساعدات في الظروف الصعبة، حتى نفي باحتياجات 2.3 مليون إنسان تحت الحصار، فهم يحتاجون كل شىء، ماء وقود وكهرباء وأغذية ومواد طبية".

وتابع: "خلال الأيام القادمة هنستمر في دعمنا ومساندتنا، وأنا عارف إن الشعب المصري بكل طوائفه وقدراته ومنظماته الخيرية، وبدعوهم مرة تانية اللى فات كوم واللى جاي كوم تاني".