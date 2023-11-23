"على بركة الله".. الرئيس السيسى يطلق شارة البدء لأكبر قافلة مساعدات لغزة

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، شارة البدء لقافلة أخرى من المساعدات التي يقدمها الشعب المصري لأهله في قطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" باستاد القاهرة الدولي: "بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله، قافلة مصر إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين بقطاع غزة، تخفف عنهم ما أمكن.. شكرًا جزيلًا".

وتعقد الفعالية وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، مساء الخميس، ويشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية؛ لدعم أهالي وضحايا قطاع غزة.