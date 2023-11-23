الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"رسالة عرفان" من المصريين للرئيس السيسى فى مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تأثر الرئيس السيسي، خلال مشاهدته فيلمًا تسجيليًا "رسالة عرفان" خلال فعاليات مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" لدعم فلسطين.

وشاهد السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "رسالة عرفان" رصد جهود الرئيس، إذ حمل الفيلم العديد من رسائل المواطنين من مختلف الطوائف والفئات، للتأكيد على جهود القيادة السياسية فى بناء وتنمية الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية.

ووجه عدد من المواطنين البسطاء والنواب والفنانين والإعلامين رسالة عرفان وتقدير للرئيس السيسي أعربوا فيها عن شكرهم وامتنانهم للقيادة السياسية على جهودها لرفعة البلد ونهضتها ومحاربة الفساد والإرهاب ومواجهة التحديات، وقال أحد المواطنين في "رسالة عرفان" للرئيس السيسي:"ربنا يخليك لينا ويديك طولة العمر.. تعبت معانا كتير".

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