الأحد المقبل.. عمال مصر ينظم مؤتمرًا عماليًا حاشدًا لدعم ترشيح الرئيس السيسى

يعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عن عقد مؤتمر عمالى موسع لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك يوم الأحد المقبل 2023/11/26 بالصالة المغطاة بنادى المقاولين العرب بالقاهرة.

وأكد رئيس عمال مصر، أن تأييد الرئيس السيسى لم يأت من فراغ، فهدفنا الأساسى من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى كافة المجالات، والتى حققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذى تعيشه البلاد الآن، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية.

وطالب جبران بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيها الديمقراطية، وبلد تسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديًا، والكل يقف صفًا واحدًا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

يأتى ذلك المؤتمر ضمن حملات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لدعم ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ويحضر المؤتمر القيادات العمالية بالاتحاد العام وعدد من العمال واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

ونظم مركز إعلام حلوان ندوة عن وعي الشباب أبناء المستقبل بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.

وخلال الندوة أكد الدكتور زغلول عباس، عميد الكلية، أهمية المشاركة السياسية، مؤكدًا أنها من الحقوق التى لا يجب التنازل عنها، كما طالب الطلاب بضرورة التوعية للمحيطين بهم من أجل المشاركة الفعالة في الانتخابات.

وشدد دكتور خالد القاضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي، الذى شارك في الندوة على أن مشاركة الشباب تهدم كل مخطط يحاك بالبلاد، وأشار إلى أن الوعي الذي سيظهره الشباب سيعبر عن وقوفهم مع الدولة المصرية ومساندتها في ظل الظروف الحالية.

كما خاطب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، الشباب قائلًا: لقد جاءت اللحظة لتكونوا أصحاب القرار، فالشباب يشكل أكثر من 60% من قوام الشعب المصري.