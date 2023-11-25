السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. ختام أحدث أنشطة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

سامي فوزي
سامي فوزي

يختتم مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الجزء الثاني من أحدث انشطتها وهو عبارة عن ورشة عن التطريز، بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تقدم الورشة

المدربة ماريان نادر، إذ يضم اليوم التعرف علي مبادئ فن التطريز، حيث تساعد الورشة على التفرقة بين الأنواع الجيدة للخامات المستخدمة وكيفية استخدام الغرز المناسبة لكل باترون، يُعد فن التطريز من أهم الفنون اليدوية حيث يساعد الشخص علي تفريغ طاقته في شكل من اختياره ووضع لمسته الخاصة.

يذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي د دكتور سامي فوزي

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