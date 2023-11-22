الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى 4 من القدّيسين الرسل

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيسين الرسل فيلمون وأبفيا وأرخبّوس وأونيسيموس، وكان القدّيس فيلمون، الكولوسيّ الأصل، رجلاً غنيًّا ومن طبقة الأشراف. والقديسة ابفيا كانت زوجته، والقديس ارخبوس ولدهما. وكان له عبد وثني يدعى أونيسيموس. فهرب هذا من خدمة سيّده وجاء روما حيث لقيه رسول الأمم، فأناره بالإيمان بالمسيح وأعاده إلى سيّده، ومعه رسالة توصية من الرسول، كتبها وهو أسير نيرون حول سنة 61-62.

العظة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: علينا أن نتخلّى عن ممتلكاتنا ونترفّع عن أهوائنا إن أردنا أن نتبع حقُّا من "لَيسَ لَه ما يَضَعُ علَيهِ رَأسَه" والّذي قال: "قَد نَزَلتُ مِنَ السَّماء لا لأَعمَلَ بِمَشيئتي بل بِمَشيئَةِ الَّذي أَرسَلَني". هكذا سنتعلّم عن طريق الاختبار ما يَعِد به الحقّ كلّ مَن يترك كلّ شيء ويتبعه إذ إنّه سوف ينالُ "الآنَ في هذهِ الدُّنْيا مِائةَ ضِعْفٍ... وينالُ في الآخِرَةِ الحَياةَ الأَبَدِيَّة". إنّ عطيّة المائة ضعف هي في الواقع تعزية لنا في مسيرتنا الأرضيّة، وامتلاك الحياة الأبديّة سيكون مصدر سعادة دائمة لنا في الموطن السماوي.

ولكن ما هي المائة ضعف؟ هي ببساطة تعزية الروح القدس الطيّبة كالعسل، وزياراته وثماره الأولى. هي شهادة ضميرنا وانتظار الأبرار بفرح وسعادة كبيرين، هي استذكار طيبة الله اللامتناهية، لا بل هي عظمة عذوبته في الحقيقة. أولئك الذين اختبروا هذه العطايا لا يحتاجون إلى أن نحدّثهم عنها، ومَن يمكنه أن يصفها بعبارات بسيطة لمَن لم يختبرها بعد؟

من جهة اخرى، نظمت اللجنة المسؤولة عن احتفال الذكرى الخمسين بعد المائة، لميلاد القديسة تريزا الطفل يسوع، مسابقة لرسم أيقونة القديسة تريزا، بالاشتراك مع بعض المعالم المصرية.

أشرف على المسابقة الأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي، كما تم إعلان توزيع الهدايا التذكارية على الفائزين، خلال صلاة القداس الإلهي، ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

وترأس الذبيحة الإلهية الأب مخول فرحا، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، بمشاركة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام الحالي للرهبنة، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي.

شارك أيضًا الأب كيرلس مقار الكرملي، راعي الكنيسة، والأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملي، بالإضافة إلى الأب زكريا حربي الكرملي.

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