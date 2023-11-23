الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السبت.. مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة بالغربية

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عن خريطة المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية بالمحافظات، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي على المواطنين بهدف نيل ثقتهم والتصويت لصالح مرشح الوفد.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، إن الحملة ستعقد مؤتمرها يوم السبت القادم الموافق 25 نوفمبر بمحافظة الغربية وتنظمه اللجنة العامة للحزب بمحافظة الغربية برئاسة المهندس النائب حازم الجندي.

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بدء فعاليات مؤتمر "الوفد" ببورسعيد لدعم المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة

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برلماني: حزب الوفد يثمن موقف الرئيس السيسي ويفوضه لحماية الأمن القومي

المؤتمر الثالث


وأكد النائب البرلماني السابق عيد هيكل المنسق العام للحملة، أن المؤتمر الثالث للدكتور عبدالسند يمامة سيقام بمدينة طنطا وسط حشد متوقع من أبناء الغربية. 

وقال النائب حازم الجندي عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية، إن المؤتمر سيقام بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا، داعيًا جميع الوفديين بمختلف محافظات مصر وجميع أبناء محافظة الغربية لحضور المؤتمر لدعم مرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة.

المؤتمر الأخير يقام بقرية منيل شيحة  

وقالت الحملة الانتخابية إنها ستعقد مؤتمرًا آخر في الأول من ديسمبر المقبل، بقاعة الاحتفالات بمدينة المرج برعاية النائب البرلماني السابق عيد هيكل، كما ستعقد مؤتمرها الجماهيري الأخير يوم 7 ديسمبر بقرية منيل شيحة مركز ومدينة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة مسقط رأس المرشح الرئاسي يمامة.

الانتخابية رئيس الوفد بالمحافظات البرنامج الإنتخابي بمحافظة الغربية مصر

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