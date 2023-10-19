الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: حزب الوفد يثمن موقف الرئيس السيسي ويفوضه لحماية الأمن القومي

اللواء هاني أباظة
اللواء هاني أباظة

أعلن النائب الوفدي اللواء هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن الوفد يثمن ويقدر موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ونؤكد رفضنا التام لدعوات التهجير التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سيناء، مشددا أنه لابد أن يكون أمامنا (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم).

وأضاف أباظة في كلمته في الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان اليوم، أن الحرب بيننا وبين إسرائيل إلى يوم الدين ولن تنتهي.

وشدد أباظة أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يعد لهم اهميه بفضل التخذل والخزي والمواقف الغير عادلة، التي مثلت بغطاء غير قانوني لارتكاب اسرائيل للمذابح.

وأعلن أباظة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري فلا يمكن أن نفرط في حبة رمال واحدة من أرض مصر.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا  بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

اللواء هاني أباظة دعوات التهجير سيناء الامم المتحدة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي

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