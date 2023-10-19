أستاذ علوم سياسية تشيد بجهود السيسي تجاه القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة حنان أبوسكين، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن مصر محاطة بالكثير من التحديات الداخلية والخارجية، وتقوم بدور بارز فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن مصر قامت بعدة أدوار لوقف التصعيد الاسرائيلي أكثر من مرة فهي دائما حاضرة في المشاورات وقامت بدور الوساطة والتفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضافت أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر وسيط مقبول من كل الجوانب وتعتبر مصر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى وتتصدى دائما للمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها.

وأشادت بجهود الرئيس السيسي في السعي للتهدئة ووقف التصعيد والدعوة لعقد قمة القاهرة للسلام، مشيرة إلى أن زيارات قيادات عالمية رفيعة المستوى مثل المستشار الألماني ووزير الخارجية الأمريكي ووزيرة الخارجية الفرنسية كل هذا يعكس الدور الحيوى لمصر في القضية الفلسطينية وسعي العالم للتواصل مع القيادة السياسية المصرية لحلها.

الحكومات التى تشكلت في إسرائيل مؤخرا تكون أكثر تطرفا

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في وقف إطلاق النار في عامي ٢٠٢١و٢٠٢٢ في ظل أن الحكومات التى تشكلت في إسرائيل مؤخرا تكون أكثر تطرفا فالمجتمع الداخلي في إسرائيل ذهب لأقصى تطرف وهذا ما يفسر التصعيد المستمر من الاحتلال كما أن حكومة نتنياهو مشكلة من ائتلاف يضم حزبين دينيين وهما الصهيونية الدينية ويهوديت هتوراة، وتسعى هذه الحكومة للتوسع في الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وخنق الشعب الفلسطيني للنزوح لسيناء وهنا كان الموقف الذكي والقوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رفض رفضا قاطع تهجير أبناء غزة لسيناء حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها وحفاظا على الأمن القومي المصري فلا يوجد قانون دولي يمكن دولة احتلال من طرد السكان الاصليين لدولة أخرى.

وثمنت أبوسكين مقترح الرئيس السيسي بنقل سكان غزة لصحراء النقب وهي مساحة شاسعة من الأراضي الفلسطينية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتجهض محاولات إسرائيل بالتوسع على حساب أبناء غزة.

وشددت أستاذ العلوم السياسية على أن مصر دائمًا تقف إلى جوار الأشقاء الفلسطينيين وتدعمهم بالمساعدات الإنسانية، كما كان رفض عبور المواطنين من حملة الجنسيات الأمريكية وغيرها من معبر رفح حتى تمر المساعدات لأبناء غزة.

وأكدت أن طوفان الأقصى رغم أن منفذوه حركة مقاومة شعبية، إلا أنه كبد الاحتلال خسائر فادحة كما لو أنها جيش نظامي، فقد دخل أبطال المقاومة العمق الإسرائيلي وأسروا الجنود من معسكراتهم، وهنا جن جنون نتنياهو فقام بتصعيد أبشع ضد المدنيين العزل.

ولفتت أستاذ العلوم السياسية إلى أنه من الملاحظ أن المصريين على اختلاف مشاربهم تجمعوا على كلمة واحدة وهي دعم غزة ودعم قرارات القيادة السياسية في هذا الصدد وهو نابع من ثقتهم في قدرة القيادة السياسية على إدارة هذا الملف.