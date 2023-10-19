الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أستاذ علوم سياسية تشيد بجهود السيسي تجاه القضية الفلسطينية

الدكتورة حنان أبوسكين
الدكتورة حنان أبوسكين

قالت الدكتورة حنان أبوسكين، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن مصر محاطة بالكثير من التحديات الداخلية والخارجية، وتقوم بدور بارز فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن مصر قامت بعدة أدوار لوقف التصعيد الاسرائيلي أكثر من مرة فهي دائما حاضرة في المشاورات وقامت بدور الوساطة والتفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

txt

دعم وعلاقات دبلوماسية.. ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية منذ 1948؟

وأضافت أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصر وسيط مقبول من كل الجوانب وتعتبر مصر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى وتتصدى دائما للمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها.

وأشادت بجهود الرئيس السيسي في السعي للتهدئة ووقف التصعيد والدعوة لعقد قمة القاهرة للسلام، مشيرة إلى أن زيارات قيادات عالمية رفيعة المستوى مثل المستشار الألماني ووزير الخارجية الأمريكي ووزيرة الخارجية الفرنسية كل هذا يعكس الدور الحيوى لمصر في القضية الفلسطينية وسعي العالم للتواصل مع القيادة السياسية المصرية لحلها.

الحكومات التى تشكلت في إسرائيل مؤخرا تكون أكثر تطرفا

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في وقف إطلاق النار في عامي ٢٠٢١و٢٠٢٢ في ظل أن الحكومات التى تشكلت في إسرائيل مؤخرا تكون أكثر تطرفا فالمجتمع الداخلي في إسرائيل ذهب لأقصى تطرف وهذا ما يفسر التصعيد المستمر من الاحتلال كما أن حكومة نتنياهو مشكلة من ائتلاف يضم حزبين دينيين وهما الصهيونية الدينية ويهوديت هتوراة، وتسعى هذه الحكومة للتوسع في الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وخنق الشعب الفلسطيني للنزوح لسيناء وهنا كان الموقف الذكي والقوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رفض رفضا قاطع تهجير أبناء غزة لسيناء حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها وحفاظا على الأمن القومي المصري فلا يوجد قانون دولي يمكن دولة احتلال من طرد السكان الاصليين لدولة أخرى.

txt

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

وثمنت أبوسكين مقترح الرئيس السيسي بنقل سكان غزة لصحراء النقب وهي مساحة شاسعة من الأراضي الفلسطينية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتجهض محاولات إسرائيل بالتوسع على حساب أبناء غزة.

وشددت أستاذ العلوم السياسية على أن مصر دائمًا تقف إلى جوار الأشقاء الفلسطينيين وتدعمهم بالمساعدات الإنسانية، كما كان رفض عبور المواطنين من حملة الجنسيات الأمريكية وغيرها من معبر رفح حتى تمر المساعدات لأبناء غزة.

txt

تنكيس الأعلام ودقيقة حداد في مدارس مصر الجديدة تضامنًا مع شهداء فلسطين (صور)

وأكدت أن طوفان الأقصى رغم أن منفذوه حركة مقاومة شعبية، إلا أنه كبد الاحتلال خسائر فادحة كما لو أنها جيش نظامي، فقد دخل أبطال المقاومة العمق الإسرائيلي وأسروا الجنود من معسكراتهم، وهنا جن جنون نتنياهو فقام بتصعيد أبشع ضد المدنيين العزل.

ولفتت أستاذ العلوم السياسية إلى أنه من الملاحظ أن المصريين على اختلاف مشاربهم تجمعوا على كلمة واحدة وهي دعم غزة ودعم قرارات القيادة السياسية في هذا الصدد وهو نابع من ثقتهم في قدرة القيادة السياسية على إدارة هذا الملف.

دعم مصر للقضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي حكومة الاحتلال الإسرائيلي الوساطة التفاوض التصعيد الإسرائيلي

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

محمد الباز: "خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين إلى سيناء بقت مفضوحة"

مستهدف من الإخوان.. محمد الباز: ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح

حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم