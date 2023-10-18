الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أين تقع صحراء النقب؟.. بات السؤال الذي يشغل كثيرين عبر العالم وذلك بعد اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني أولاف شولتس، بنقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الخاضعة لسيطرة إسرائيل بدلا من تهجيرهم إلى سيناء أو أي مكان آخر.

صحراء النقب

وطرح الرئيس السيسي "ساخرًا" فكرة بديلة عن تهجير الفلسطينيين من الأراضي المحتلة إلى سيناء، قائلًا للاحتلال الإسرائيلي "توجد صحراء النقب في إسرائيل حتى تنتهي من مهمتها المعلنة، لكن تهجير الفلسطينيين إلى مصر أمر خطير، ستتحول معه سيناء إلى قاعدة لعمليات ضد إسرائيل، ويبقى السلام كله يتلاشى في إطار فكرة.

محمد رشاد: مصر ترفض تصدير الأزمة لسيناء

وتعليقا على مقترح الرئيس السيسي بشأن صحراء النقب،  قال اللواء أ.ح محمد رشاد وكيل المخابرات العامة، ورئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية وأحد أبطال حرب أكتوبر في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن مصر تحاول إبعاد أطماع الاحتلال الإسرائيلي عن غزة، والأطماع الدولية عن فلسطين، مشيرًا إلى أن مصر ترفض رفضًا تامًا المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد "رشاد" على أن سيناء خط أحمر، ولن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا التي سالت دماء شهدائنا عليه، لافتًا إلى أن إسرائيل تريد تصدير الأزمة إلى مصر، مشددًا على أن الأراضي الفلسطينية لها حقوق دولية.

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أين تقع صحراء النقب؟

تصدر هاشتاج "صحراء النقب" محركات البحث بعد حديث الرئيس السيسي عنها، خاصة سؤال أين تقع صحراء النقب؟ 

وينشر "الدستور" أبرز المعلومات عنها.

1/ صحراء النقب أو السبع أو شرق سيناء منطقة صحراوية تقع في غرب آسيا، وهى جغرافيًا تعد جزءًا من شبه جزيرة سيناء، وحدّها الشرقي الصدع الآسيوي الإفريقي متمثلا بوادي عربة.

2/ كانت جزءا من فلسطين الانتدابية، وتقع اليوم ضمن حدود إسرائيل" سياسيًا"، ونصف سكانها من البدو العرب الذين بقوا في هذه المنطقة بعد حرب 1948.

3/ تبلغ مساحة صحراء النقب  14 ألف كيلو مربع، ويسكنه الكثير من القبائل والعشائر العربية وترتبط ارتباطًا اجتماعيًا بقبائل سيناء والأردن وشبه الجزيرة العربية.

4/ تنحدر معظم قبائل وعشائر النقب من قبيلة الترابين والتياها والعزازمة والجهالين والقديرات والظُلام وقبائل أخرى، ويملكون حاليا من أراضي النقب ما يقارب 3 ملايين دونم، وتعتبر طبيعة المنطقة صحراوية جافة باستثناء الجزء الشمالي (قضاء بئر السبع).

5/ مناخ النقب صحراوي، وقليل الأمطار، وهناك تباين كبير بين درجات الحرارة في الليل والنهار.

6/ عدد كبير من سكان النقب هم بدو وعرب 1948.

صحراء النقب
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