الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى: إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فهناك صحراء النقب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء: إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة فهناك صحراء النقب في إسرائيل، يمكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي إسرئيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في الجهاد الإسلامي وحماس وغيرها في القطاع، ثم بعد ذلك ترجعهم إذا شاءت.

وتابع: “هذه الفكرة تعني تحويل سيناء إلى قاعدة للعمليات ضد إسرائيل”.

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