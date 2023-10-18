إشادة كاملة بحديث السيسي.. الاقتصاديون يعلنون: رفض تام لمحاولات تهجير أهالي غزة لسيناء

دعم كامل للموقف المصري

أشاد ممثلو مجتمع الأعمال من الخبراء والمستثمرين المصريين بالموقف المصري الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأعلنوا دعمهم الكامل للموقف المصري تجاه ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من جرائم حرب كبرى بقتل المدنيين والأطفال وهدم المنشآت العامة من أجل إجبار الفلسطينيين وعمليات الإبادة الجماعية حتى يترك أهالي غزة وطنهم وينتقلون لسيناء.

وأكدوا أن مصر بشعبها وقواتها المسلحة المصرية ملتفة حول الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية الأراضي المصرية من أي محاولات لتهديد الأمن القومي المصري.

ومن جهته قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف المصري واضح وصريح نحو رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء، موضحا أنه مخطط سابق ومصر على علم به، مشيدا للغاية بما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض مصر تماما والشعب المصري لما يتم الإعلان عنه وما يحدث من الكيان الصهيوني نحو أهالي غزة من أجل إجبارهم على التهجير نحو سيناء وترك أراضيهم.

وأضاف لـ"الدستور"، أن مصر موقفها واضح منذ القدم نحو دعم القضية الفلسطينة وما تقوم به إسرائيل هو جرم غير عادي، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة هو جرم فاحش في ظل حالة من الصمت الدولي ودعم لإسرائيل بصورة غير مسبوقة وهو ظلم كبير للغاية في ظل ما يحدث من قتل للأبرياء والأطفال والشيوخ واستهداف المستشفيات وهو ما يعد كارثة إنسانية غير مسبوقة.



وأوضح أن مصر موقفها واضح للجميع من دعم القضية الفسلطينية وما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الموقف المصري يؤكد ذلك فمصر لن تكون بديلا لانتهاء القضية الفلسطينية فهي قضية القضايا وقضية العرب لذا فإن هذا المخطط نحو تهجير الفلسطينيين لسيناء أمر مرفض تماما.

فيما قال الدكتور حامد جميل عضو شعبة الفلزات التعدينية بالنقابة العامة للمهندسين، إن مصر موقفها واضح للغاية نحو دعم القضية الفلسطينية وهو ما تم الإعلان عنه عبر حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف لـ"الدستور"، أن هناك ما يتم تداوله نحو ما يتم في الغرف المغلقة من عرض على مصر سداد مديونيات تبلغ أكثر من 160 مليار دولار بخلاف تمويل بقيمة 100 مليار دولار ولكن كان الموقف المصري ثابت في ظل الأزمة الاقتصادية وما تتعرض له مصر ولكن لن يكون على حساب انتهاء القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين لسيناء وهو أمر يرفضه جميع الشعوب العربية.

وأشار جميل، إلى أن الشعب المصري داعم لرئيسه عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي رافضين ما يتم تداوله حول تهجير الفلسطينيين لسيناء.

فيما قالت الدكتور شمياء فرغلي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الموقف المصري مشرف للغاية فمصر أعلنت بقوة رفض مخطط تهجير الفلسطينيين لسيناء وهو ما يكشف حجم ما يتم من تخطط نحو مصر إلا أن الجيش المصري والشعب المصري قادر على التصدي لمثل هذه المخططات.

وأضافت أن مصر لديها سيناريوهات عديدة للتعامل مع هذه المواقف، موضحة أن مصر قوية للغاية بتحالف شعبها وجيشها حول الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التصدي لهذه المخططات التي يرغبون فيها من أجل تهجير أهالي غزة لسيناء.

وأوضحت أن مصر لديها مبدأ واضح أنه لا مساس بأرضها كونه خط أحمر وأي مساس بأرض مصر فإنه ينذر بحرب كبيرة للغاية تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت أن الموقف المصري منذ القدم وهو واضح وصريح نحو رفض التخلي عن دعم القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين لسيناء، موضحة أن هناك خطة لتنمية الصناعات الاستراتيجية وتوطين الصناعة قامت بها مصر من أجل الاستعداد لاقتصاد الحروب والأزمات.

فيما قال المهندس سطوحي مصطفى رئيس جميعة مستثمري أسوان، إن الموقف المصري مشرف للغاية نحو رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء من أجل انتهاء القضية الفسلطينية.

وأضاف أن مصر قوية للغاية وتستطيع الدفاع عن أراضيها في ظل الالتفاف الشعبي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى أن جميع الشعب المصري يرفض تماما أي حلول تتعلق بتهجير أهالي غزة لسيناء.

وأوضح أن مصر استعدت لهذه المواقف منذ فترة عبر تسليح الجيش المصري العظيم وزيادة قوته في ظل ما يحدث من استفزاز من العدو الاسرائيلي الذي يمارس حاليا جرائم حرب كبرى لا يرضي عنها أي إنسان لديه إنسانية.

وأوضح أنه لا بد من الدول العربية والمسلمة دعم مصر في موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين لسيناء ودعم أهالي غزة ضد ما يتم من جرائم حرب كبرى وعمليات إبادة للفلسطينيين.

وأشار إلى أن مصر قوية للغاية وأن هناك 105 ملايين مقاتل مصري قادرون على حماية مصر وأمنها القومي وسنياء الغالية ضد أي محاولات غربية للاعتداء على هذه الأرض العظيمة.