جهود إحياء السلام وإعادة الهدوء.. إشادات دولية بدور مصر فى القضية الفلسطينية

منذ بداية التصعيد الحالي في قطاع غزة، أشادت العديد من دول العالم بدور مصر المحوري والمهم في سبيل جهود إحياء السلام وإعادة الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية، بجانب وقف العدوان والتصعيد في قطاع غزة، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن من المؤكدين على هذا الدور، وذلك خلال الاتصال الهاتفي أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بايدن: السيسي يستحق الفضل

وأشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إنه يستحق الفضل في مسألة المساعدات إلى غزة.

وفي حديثه في طريق عودته من زيارة إلى إسرائيل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة، فهو المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وقد جاء الضغط الأمريكي على إسرائيل لفتح المعبر بعد ضغط مصر لفتح المعبر ورفض خروج الرعايا الاجانب قبل إدخال المساعدات لأهالي غزة.

الصين: دور مصر مهم في الملف الفلسطيني

كما أشاد الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الخميس، خلال استقباله، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، بدور مصر، مؤكدًا أن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على ضرورة عدم خروج التصعيد الراهن في غزة عن السيطرة.

وقال شي إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر، وجلب المزيد من اليقين والاستقرار إلى المنطقة والعالم، كما أن بكين ترغب أيضًا بالعمل مع القاهرة "لحماية الإنصاف الدولي بشكل مشترك والعدالة والمصالح المشتركة للبلدان النامية".

روسيا: مصر تطرح مبادرات جادة لحل القضية الفلسطينية

كما قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، في حديث للصحفيين في بيونج يانج، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن المشاورات بين الدول المعنية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ستستمر، وذلك في ظل طرح مصر مبادرات مهمة في هذا الشأن.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن هناك اتصالات في الأيام المقبلة سيتبين من خلالها مدى واقعية الأمل بوقف التصعيد في قطاع غزة.

ألمانيا: القاهرة قامت بدور كبير في التفاوض

كما قدم المستشار الألماني أولاف شولتس الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساعيه في المفاوضات لتهدئة الوضع، مؤكدًا أن مصر وألمانيا تتفقان على عدم توسيع الصراع بالمنطقة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس بالقاهرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بدور كبير في التفاوض، واليوم يحاول مجددًا بذل المساعي في تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد.

بريطانيا تشيد بدور مصر في إدخال المساعدات

كما أكد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، خلال زيارته القاهرة اليوم الخميس، ضمن جولته الإقليمية التي تهدف لتهدئة الصراع والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، أهمية التنسيق الذي تقوم به مصر مع الأمم المتحدة لإنشاء مركز لوجستي في العريش، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشاد جيمس كليفرلي بمبادرة مصر لاستضافة قمة دولية السبت المقبل، للتعامل مع الأزمة المستمرة وتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد.