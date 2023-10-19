الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأمم المتحدة تدخل فى مسار جديد للتعاون مع الصين

جوتيريش
جوتيريش

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع الرئيس الصيني شي جين بينج ومجموعة من المسئولين الصينيين، تعزيز التعاون الثنائي في جميع ركائز عمل الأمم المتحدة مثل السلام والتنمية المستدامة.
وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اجتمع جوتيريش مع شي ونائبه هان تشنج، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي وزير الخارجية الصيني وانج يي، والمبعوث الصيني الخاص المعني بتغير المناخ شيه تشن هوا، وذلك في إطار زيارته لبكين لحضور الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

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وناقش جوتيريش خلال الاجتماعات تعزيز التعاون مع الصين في جميع ركائز عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
كما بحث الأمين العام والسلطات الصينية أيضًا مساهمة مبادرة الحزام والطريق في الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية والاتصال، وكذلك المناخ والانتقال العادل لمصادر الطاقة المتجددة.

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وتبادل جوتيريش والقيادات الصينية وجهات النظر حول قمة المستقبل، وإصلاح هيكل الحوكمة العالمية، فضلًا عن أهمية المؤسسات القوية متعددة الأطراف في عالم متعدد الأقطاب.

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الرئيس الصيني شي جين بينج المسؤولين الصينيين تعزيز التعاون الثنائي عمل الأمم المتحدة السلام والتنمية المستدامة

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