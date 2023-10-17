الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 100% ارتفاعًا فى استثمارات الصين بمصر خلال النصف الأول من 2022 - 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

سجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 418.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 - 2023، مقابل 209.3 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 - 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 100%.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.8 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين  14.40 مليار دولار خلال عام  2022، مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.

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وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام  2022، مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام  2022

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.4 مليار دولار.
2. قطن بقيمة 117.3 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار.
4. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار.
5. ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام  2022

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار.
2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار.
3. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار.
5. ألياف تركيبية أو اصطناعية 502.1 مليون دولار.

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الإحصاء: إنتاج مصر من الحبوب يقفز لـ23.4 مليون طن خلال عام


وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.

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