الإحصاء: إنتاج مصر من الحبوب يقفز لـ23.4 مليون طن خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إنتاج مصر من الحبوب إلى 23.4 مليون طن عـام (2021/2022) مقابل 23.0 مليون طن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج محصول الأرز بنسبة 1.4%.

وأضاف جهاز الإحصاء، تزامنًا مع اليوم العالمى للغذاء، أن متوسـط نصيب الفرد من إنتاج الحبوب بلغ 296.6 كجـم عام (2021/2022) مقابل 291.9 كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6%.

انخفاض إنتاج القمح ونصيب الفرد

وبلغ إنتاج القمح 9.6 مليـون طـن عام (2021/2022) مـقـابـل 9.8 مليـون طـن عام (2020/2021) بنسـبة انخفاض قدرها 2.2 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة 2.2%، لذلك انخفض متوسط نصيب الفرد من القمح لـ 165.0كجم عام (2021/2022) مقابل 168.8كجم عام) 2020/2021 ) بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

بينما ارتفع إنتاج الأرز إلى 4.3 مليون طن عام (2021 / 2022) مقابل 4.2 مليون طن عام ( 2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.4% ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة بالأرز بنسبة 4.0% خلال هذا العام، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الأرز لـ 28.7 كجم عام (2021/2022) مقابل 28.3 كجم عام ( 2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

بلغ إنتـاج الخضروات 23.3 مليـون طـن عـام (2021/ 2022) مقـابل 21.3 مليـون طـن عام (2020 / 2021) بنسبــة زيــادة قدرهـا 9.0٪ كما بلــغ متوسط نصيــب الفــرد من الخضـروات 80.7 كجـم عـام ) 2021 / 2022 ( مقــابــل 74.0 كجــم عام ( 2020 / 2021) بنسبة زيادة قدرها 9.1%.

فيما بلغ إنتاج الفاكهة 12.99 مليــون طـن عام (2021/2022) مقابل 11٫63 مليون طـن عام (2020/2021) بنسبـة زيادة قدرها 11.7٪ كمــا بـلــغ متوســط نصيب الفـــرد من الفاكهة 65.6 كــجم عام (2021 / 2022) مقابـل 58.7 كجـم عـام (2020/ 2021) بنسبة زيادة قدرها 11.8%.

مؤشرات الغذاء العالمية

أما على صعيد مؤشرات عالمية، بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫82 مليار طـن عام (2021/2022) مقـابـل 2٫78 مليـار طـن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3%، وارتفع متوســط نصيب الفرد مـن الحبوب لـ 151.5 كجـــم عام (2021/2022) مقابل 149.6كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3 %.

وارتفع إنتاج القمح 778٫3 مليــون طن عـام (2021/ 2022) مقابل 775٫3 مليـون طـن عـام (2020/2021) بنسبة زيــادة قدرها 0.4٪، وبلغ متوســط نصيـــب الفـــرد مـن القمــح 67.7 كجـــــم عام (2021/2022) مقابل 67.4كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

وسجل إنتـاج الأرز 526 مليـون طـن عام (2021/2022) مقابـل 518 مليون طـن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.5 ٪، كذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الأرزلـ 54.4 كجم عام (2021/2022) مقابل 53.6 كجم عام (2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.5 %