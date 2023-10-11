الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 20.1% انخفاضًا في فاتورة الاستيراد خلال أول 7 أشهر من 2023

واردات مصر
واردات مصر

نجحت الدولة في خفض فاتورة الاستيراد من مختلف دول العالم بقيمة 11.6 مليار دولار، خلال أول 7 أشهر من عام 2023، وهذا ما تؤكده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.

وأشار التعبئة والإحصاء، إلى أن قيمة الواردات المصرية سجلت 46.3 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2023، مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%.

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تراجع فاتورة الواردات

أعلى عشر سلع انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور من عام 2023:

1. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 43.1%.

2. البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 52.3%.

3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.2%.

4. فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%.

5. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 26.8%.

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انخفاض واردات سيارات الركوب 

6. سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 35.1%.

7. ذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.5%.

8. لحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 35.6%.

9. تليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 98.1%.

10. التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 99.4%.

الدول الأكثر تراجعًا في فاتورة الواردات

أعلى عشر دول انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور من عام 2023:

1. السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%.

2. الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 21.6%.

3. أمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 29.1%.

4. البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 39.9%.

5. تركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.3%.

6. الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.2%.

7. الإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 31.8%.

8. كوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 34.3%.

9. رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 58.6%.

10. فرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 28%.

الاستيراد الاحصاء جهاز الإحصاء الواردات المصرية سيارات الركوب

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