الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير يكشف سر تدمير الاحتلال شبكات الاتصالات فى غزة

تدمير الاحتلال شبكات
تدمير الاحتلال شبكات الاتصالات في غزة

قال خبير التكنولوجيا والاتصالات، هاني العلمي، إن القصف الإسرائيلي طال الحجر والشجر حتى الاتصالات، التي تعتبر عنصرًا مهمًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "الغد"، اليوم، أن تدمير شبكات الاتصالات عقاب جماعي وخوف من خروج صورة الاحتلال، الذي يحاول منع خروج صور الضرر التي تسبب به في قطاع غزة، فضلًا عن سعيه لخلق بلبلة بين الناس وبعضهم.

قطع شبكات الاتصالات في قطاع غزة

وتابع خبير التكنولوجيا والاتصالات أنه من أولى خطوات الاحتلال في  قطاع غزة هو قطع شبكات الاتصالات وقطع الإنترنت بقدر الإمكان عن الناس وإبقاء القليل فقط، حيث توجد في قطاع غزة الآن شبكات الـ2g وهي شبكات قديمة جدًا، لا تستطيع حمل سرعات عالية ولا تفتح حتى فيديو، موضحًا أن الهدف والسر وراء فعل الاحتلال ذلك هو خلق نوع من الذعر في قلوب المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد مراسل الغد باستشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على منازل وسط خانيونس، يأتي هذا بعد استشهاد أكثر من 25 فلسطينيًا، إضافة إلى عشرات الإصابات وغالبيتها من الأطفال والنساء، جراء قصف إسرائيلي استهدف حي البشارات في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضاف أن ثلاثة عشر شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفى هم مجهولو الهوية، مشيرًا إلى أن غالبيتهم من النازحين من شمال القطاع، موضحًا أن هناك العديد من الأبنية السكنية في حي البشارات قد تضررت نتيجة القصف الإسرائيلي. 

 

 

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