الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": استهداف 4 أبراج سكنية فى غارة واحدة بغزة

غزة
غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، إن القصف الإسرائيلي الآن يتمركز في منطقة الشجاعية وحي الزيتون وشرق غزة، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وجّه بضرورة إخلاء المناطق وهي مأهولة بالسكان في الوقت الذي يتمسك فيه الفلسطينيون بمنازلهم.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف تمركز خلال الساعات الأخيرة في منطقة خان يونس، ورفح الفلسطينية، وكان في مناطق مأهولة بالسكان، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدة إصابات.

وتابعت: "الاحتلال الإسرائيلي في رفح وخان يونس يستهدف المنازل المأهولة بالسكان، دون إنذار سابق"، مشيرة إلى أنه تم استهداف 4 أبراج سكنية في غارة واحدة بمنطقة الزهراء في قطاع غزة، وتم تسويتها بالأرض بشكل كامل.

وواصلت: "القصف في قطاع غزة لم يتوقف دقيقة خلال الساعات الأخيرة الماضية". 

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