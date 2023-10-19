مواقف مصر والرئيس السيسى منذ بدء "طوفان الأقصى"

تمسكت مصر بموقفها الثابت تاريخيا من القضية الفلسطينية، وكان موقفها واضحا وقويا، خاصة في الأزمة الأخيرة عقب عملية "طوفان الأقصى" وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وكان موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي قويا وحازما في رفض تصفية القضية الفلسطينية، كما تمسك بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم الضغوط الاسرائيلية لعرقلة هذا الأمر.

مصر ترفض استهداف مستشفى المعمداني

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى المعمداني أمس الأول الثلاثاء، في خطوة رفضتها المنظمات الأممية والمجتمع الدولي والعالم العربي والغربي، حيث خلف استهداف المستشفى مئات من القتلى والجرحى من بينهم أطفال، لا سيما أن المستشفى كان بمثابة ملجأ للفلسطينيين الهاربين من جحيم الجنوب في قطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي في تعليق له على الكارثة إنه يدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدًا موقف مصر دولة وشعبًا رفضها استمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبًا بوقفها بشكل فوري.

رفض دعوات إسرائيل تهجير سكان غزة

الرئيس السيسي جدد أيضا موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير، لسكان قطاع غزة، وشدد على ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة وإحياء مسار عملية السلام.

وأضاف "إذا كانت هناك فكرة للتهجير، فلِمَ لا يُنقل الفلسطينيون إلى النقب"، منبّها إلى أن بلاده ترفض أن تتحول سيناء إلى “قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد إسرائيل”.

وحذر السيسي من تبعات هذه الخطوة قائلا: إن الحديث عن فكرة نقل المقاومة والقتال من قطاع غزة إلى سيناء، ستنقل بالتالي المواجهات إلى مصر، علمًا بأن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص.

دعوة السيسي لقمة القاهرة للسلام

وفي إطار حرص مصر على إحلال الهدوء في غزة، تستضيف قمة القاهرة للسلام السبت المقبل قمة إقليمية ودولية لبحث مستقبل القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة، وسط حضور دولي وإقليمي كبير، ووسط تعويل كبير على دور القاهرة في إحلال السلام في القطاع المحاصر.

السيسي يؤكد رفض التصعيد الإسرائيلي

ومنذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، أكد السيسي دعمه للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة.

وشدد السيسي على ضرورة بذل كل الجهود والقيام بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف التصعيد الجاري وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة.