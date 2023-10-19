الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يحذّر قائد القيادة المركزية الأمريكية من خطورة التصعيد فى غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجانبين أكدا الحرص على تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلًا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات، لاسيما العسكرية والأمنية، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ خاصةً تطورات الموقف في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لخفض التصعيد.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، أخذًا في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته.

كما تم تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

السيسي القيادة المركزية الأمريكية وزير الدفاع الشرق الأوسط غزة الشعب الفلسطيني

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