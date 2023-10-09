اللواء سمير فرج عن احتمالية نزوح أبناء غزة لسيناء: ليس من مصلحة الفلسطينيين ترك أرضهم خالية

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن مصر تدعم بقوة القضية الفلسطينية، وتراها قضيتها الأولى، ويسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل للأزمة بإجراء محادثات واتصالات مستمرة مع الأطراف الفاعلة دوليًا ومع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل لاتفاق لإقرار التهدئة ووقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى يبدأ بالمدنيين مثلًا بهدف إقرار السلام والأمن في المنطقة.

وقال الخبير الاستراتيجي، في تصريحات لـ"الدستور" إن احتمالية نزوح أبناء غزة لسيناء غير ممكنة ولا يمكن لأى دولة أن تقبل باختراق حدودها، أو تعريض أمنها القومي للخطر، كما أن عدد مواطني غزة ٢ مليون مواطن، لافتًا إلى أن مصر لن تترك الحالات الإنسانية كالجرحى والمصابين على الحدود وستفتح مستشفى ميدانيًا وسيتم تقديم العلاج والمساعدات الإنسانية على الحدود دون اختراق الحدود.

ترك غزة خالية فرصة ذهبية لإسرائيل لاحتلالها

وأضاف فرج، أنه ليس من مصلحة الأشقاء الفلسطينيين ترك أرضهم خالية للمحتل والنزوح لأى مكان فمثل هذا التصرف يمنح الاحتلال الإسرائيلي الفرصة في السيطرة على مناطق أكثر في فلسطين.

وأكد، أن الرد الإسرائيلي على طوفان الأقصى متوقع وبالتأكيد استعدت له المقاومة الفلسطينية، إلا أن الجانب الإسرائيلي في محنة شديدة تهدد بقاء حكومة نتنياهو، حيث هاجمتهم المقاومة الفلسطينية فجأة، وكانت المبادرة من الجانب الفلسطيني الذي أسر عددًا كبيرًا من الإسرائيليين وجنود الاحتلال، وبالتالي فإن الاحتلال في موقف صعب يخشى التصعيد حتى لا تقتل أسراه.

وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن المقاومة الفلسطينية شنت هجومًا بريًا وبحريًا وجويًا على أعلى مستوى من التخطيط العلمي العسكري، وهو ما سيسجله التاريخ، موضحًا أن العالم يقول ما قبل 7 أكتوبر 2023 يختلف عما بعدها، مشددًا على أن المقاومة تمكنت من خلق قوة ردع للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.