تنكيس الأعلام ودقيقة حداد في مدارس مصر الجديدة تضامنًا مع شهداء فلسطين (صور)

نظَّم طلاب مدارس مصر الجديدة، دقيقة حداد تضامنًا مع شهداء فلسطين وتنديدًا بالعدوان الصهيوني وما حدث بالمستشفى الأهلي المعمداني وما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة بشكل عام.

وتظاهر الآلاف من طلاب الجامعات، مظاهرة حاشدة داخل جامعة القاهرة تنديدًا بالعدوان الصهيوني وما حدث بالمستشفى الأهلي المعمداني وما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة بشكل عام، مطالبين منع تهجير الفلسطينيين من أرضهم للحفاظ على القضية.

وتظاهر طلاب جامعة عين شمس، اليوم الخميس، دعمًا للقضية الفلسطينية وإعلان رفض عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وردد الطلاب هتافات تعاطفًا مع أهالينا في غزة خاصة بعد جرائم العدوان الإسرائيلي مرددين: «بالروح بالدم نفديك يا أقصى، غزة غزة رمز العزة».

وخرج مئات الآلاف من المصريين لدعم القضية الفلسطينية وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من منع التهجير ورفض تصفية القضية على حساب سيناء.

وحمل المواطنون أعلام فلسطين ومصر، ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بعد المجزرة التي حدثت أمس داخل مستشفى المعمداني في غزة في قصف وحشي راح ضحيته مئات الأهالي.

وأعلن المصريون تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفويضه في أي قرار يتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.

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