مظاهرة لطلاب الجامعة البريطانية تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

نظم طلاب الجامعة البريطانية، اليوم الخميس، مسيرة لدعم القضية الفلسطينية وإعلان رفض عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع القصف والعنف.

وردد طلاب الجامعة البريطانية، خلال مسيرتهم الداعمة للقضية الفلسطينية، هتافات تعاطفًا مع أهالي غزة خاصة عقب جرائم العدوان الإسرائيلي مرددين: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

ورفع متظاهرو الجامعة البريطانية، أعلام فلسطين ومصر مطالبين بوقف عدوان الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخرج مئات الآلاف من المصريين لدعم القضية الفلسطينية، وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورفضه تهجير أهالي غزة كما رفض تصفية القضية على حساب سيناء.

وندد المصريون بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بعد المجزرة التي حدثت داخل مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.