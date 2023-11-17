الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء فعاليات مؤتمر "الوفد" ببورسعيد لدعم المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة

فاعليات مؤتمر الوفد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة، مرشح حزب الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية، بتوافد العديد من قيادات وأعضاء الوفد ببورسعيد وعدد من المحافظات وحضور أعضاء الهيئة العليا ونواب الحزب بمجلسى النواب والشيوخ.

وتقام الاحتفالية بحضور عبدالسند يمامة في قاعة المركز الثقافى ببورسعيد.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطنى ثم فيلم قصير عن المدينة الباسلة ورحلة كفاحها ضد العدوان والاعتداءات المتكررة، وكانت حماية مصر والصمود ضد المعتدين ثم رحب المستشار صفوت عبدالحميد رئيس لجنة الوفد ببورسعيد بمرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة وضيوف المؤتمر.

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توافد أعضاء حزب الوفد لحضور مؤتمر عبدالسند يمامة فى بورسعيد

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واستعدت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبدالحميد لاستقبال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ويتناول المؤتمر أهم القضايا المطروحة على الساحة حاليًا سواء على المستوى المحلى وقضايا المجتمع المصرى أو على المستوى الإقليمى والدولى خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأحداث غزة.

ويوجه "عبدالسند" رسالة جديدة للشعب المصرى عن القضايا التى تهم المواطن وأهمها الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأيضًا رؤية الوفد فى إصلاح التعليم وتطوير منظومة الصحة والتى طرح لها حلولًا فى البرنامج الرئاسى الذى طرحه من خلال الحملات والجولات الانتخابية واللقاءات فى البرامج الفضائية، وهو برنامج شامل يركز على الإصلاح السياسى كمدخل حقيقى للإصلاح الاقتصادى بجانب الإصلاح التشريعى للقوانين الاقتصادية، والتسهيل على المستثمرين والبدء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والزراعة أولويات المرحلة القادمة لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته والتوقف عن الاستدانة والتركيز على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
فاعليات مؤتمر الوفد ببورسعيد
المؤتمر الانتخابي عبد السند يمامة الجمهورية بورسعيد الهيئة العليا الشيوخ

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