توافد أعضاء حزب الوفد لحضور مؤتمر عبدالسند يمامة فى بورسعيد

توافد منذ قليل، قيادات وأعضاء حزب الوفد من المحافظات على قاعة الثقافة الكبرى لحضور مؤتمر بورسعيد بحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد والمرشح الرئاسي وقيادات حزب الوفد، تحت تحت رعاية اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبدالحميد والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا للوفد.

ودعا حزب الوفد أعضاءه وجموع المصريين للمشاركة فى هذا المؤتمر الهام.

ومن المنتظر أن يشارك المؤتمر قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بتغطية هذا المؤتمر الهام.

توافد أعضاء حزب الوفد لحضور مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد

ومن المقرر أن يلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي خطابا سياسيًا مهمًا يتناول فيه كلمة تاريخيه عن عيد الجهاد، بالإضافة إلى عرض ملامح برنامجه الانتخابى في انتخابات رئاسة الجمهورية.

واستعدت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد لإستقبال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية والذى سيعقد مؤتمرا جماهيريا كبيرا بالمركز الثقافى ببورسعيد مساء اليوم يتناول فيه أهم القضايا المطروحة على الساحة حاليا سواء على المستوى المحلى وقضايا المجتمع المصرى أو على المستوى الإقليمى والدولى خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأحداث غزة.

ويوجه "عبد السند" رسالة جديدة للشعب المصرى عن القضايا التى تهم المواطن وأهمها الظروف الإقتصادية الحالية وإرتفاع أسعار السلع والخدمات، وأيضا رؤية الوفد فى إصلاح التعليم وتطوير منظومة الصحة والتى طرح لها حلول فى البرنامج الرئاسى الذى طرحه من خلال الحملات والجولات الإنتخابية واللقاءات فى البرامج الفضائية، وهو برنامج شامل يركز على الإصلاح السياسى كمدخل حقيقى للإصلاح الإقتصادى بجانب الإصلاح التشريعى للقوانين الإقتصادية والتسهيل على المستثمرين والبدء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والزراعة أولويات المرحلة القادمة لإنقاذ الإقتصاد المصرى من عثرته والتوقف عن الاستدانة والتركيز على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد

مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد

مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد

مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد

مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد