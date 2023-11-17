الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توافد أعضاء حزب الوفد لحضور مؤتمر عبدالسند يمامة فى بورسعيد

مؤتمر رئيس الوفد
مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد

توافد منذ قليل، قيادات وأعضاء حزب الوفد من المحافظات على قاعة الثقافة الكبرى لحضور مؤتمر بورسعيد بحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد والمرشح الرئاسي وقيادات حزب الوفد، تحت تحت رعاية اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبدالحميد والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا للوفد.

ودعا حزب الوفد  أعضاءه وجموع المصريين للمشاركة فى هذا المؤتمر الهام.

ومن المنتظر أن يشارك المؤتمر قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بتغطية هذا المؤتمر الهام.

txt

عبدالسند يمامة: الترشح للرئاسة يمثل عودة حزب الوفد للحياة السياسية

txt

عبد السند يمامة يشكر الشركة المتحدة على مبادرتها: هذا عهدنا بها فى تحقيق الحيادية والشفافية

توافد أعضاء حزب الوفد  لحضور مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد 

ومن المقرر أن يلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي خطابا سياسيًا مهمًا يتناول فيه كلمة تاريخيه عن عيد الجهاد، بالإضافة إلى عرض ملامح برنامجه  الانتخابى في انتخابات رئاسة الجمهورية.

واستعدت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد لإستقبال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية والذى سيعقد مؤتمرا جماهيريا كبيرا بالمركز الثقافى ببورسعيد مساء اليوم يتناول فيه أهم القضايا المطروحة على الساحة حاليا سواء على المستوى المحلى وقضايا المجتمع المصرى أو على المستوى الإقليمى والدولى خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأحداث غزة.

ويوجه "عبد السند" رسالة جديدة للشعب المصرى عن القضايا التى تهم المواطن وأهمها الظروف الإقتصادية الحالية وإرتفاع أسعار السلع والخدمات، وأيضا رؤية الوفد فى إصلاح التعليم وتطوير منظومة الصحة والتى طرح لها حلول فى البرنامج الرئاسى الذى طرحه من خلال الحملات والجولات الإنتخابية واللقاءات فى البرامج الفضائية، وهو برنامج شامل يركز على الإصلاح السياسى كمدخل حقيقى للإصلاح الإقتصادى بجانب الإصلاح التشريعى للقوانين الإقتصادية والتسهيل على المستثمرين والبدء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والزراعة أولويات المرحلة القادمة لإنقاذ الإقتصاد المصرى من عثرته والتوقف عن الاستدانة والتركيز على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد
حزب الوفد بورسعيد رئيس الوفد عبد السند يمامة المستشار صفوت عبدالحميد

الأكثر قراءة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

"القاهرة الإخبارية": بدء إدخال الوقود إلى قطاع غزة غدًا

رسميا الآن.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية

نايل سات.. تردد قناة النهار الجديد للأفلام الأجنبية

أول ديسمبر.. ميعاد انتخابات الرئاسة القادمة 2024 في مصر

منتخب الشباب يسقط الجزائر بثلاثية نظيفة في بطولة شمال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يومًا من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة