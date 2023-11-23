الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عبدالسند يمامة لـ"الدستور": نجاح جهود مصر في "هدنة غزة" استمرار لدورها الداعم لفلسطين

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

ثمن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، نجاح الجهود المصرية في التوصل مع شركاءها الدوليين لاتفاق هدنة بين حركة حماس الفلسطينية والكيان الاسرائيلي المحتل يقضي بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدًا أن الدولة المصرية قدمت الكثير دعمًا للقضية الفلسطينية.

وقال يمامة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن مصر لم تألوا جهدا لخدمة القضية الفلسطينية وقدمت العديد على مدار تاريخها لدعم تلك القضية، مؤكدًا أن تلك الهدنة تعد انتصارًا سياسيًا لحماس التي نجحت في أن تفرض قوتها على الكيان الصهيوني المحتل، لافتا إلى أن الهدنة تأتي في مقدمة للحل السلمي بين الجانبين، متوقعا أن يكون هناك المزيد من الهدن بين الجانبين.

الهدنة مقدمة لحل سياسي على أساس الدولتين

وأشار المرشح الرئاسي، إلى أن المعنى القانوني للاتفاق على هدنة بين حماس وإسرائيل تتضمن تبادل الأسرى والمحتجزين، هو اعتراف بحماس وسيطرتها على قطاع غزة، كما أن الأهداف التي أعلنتها إسرائيل عبر رئيس وزرائها بعد 7 أكتوبر بالقضاء على حماس تأتي للاستهلاك الاعلامي، مشددا على أن الاتفاق على تبادل الأسرى هو اعتراف بالآخر.

وأكد يمامة أن الهدنة مقدمة لحل سياسي على أساس الدولتين، ونتعشم في الدول العربية فيما بعد المساهمة في إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي لحق به.

عبد السند يمامة حزب الوفد هدنه القضية الفلسطينية الهدنة قطاع غزة

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