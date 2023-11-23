الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل حملة عبدالسند يمامة فى مناظرة التنسيقية: نستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قال عصام الصباحي، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، في مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بين ممثلي مرشحي الرئاسة، إن حزب الوفد قدم مرشحًا للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة نتيجة عدم رضاء المواطنين عن الأداء الاقتصادي، في ظل تلاشي الطبقة الوسطى، موضحًا أن مرشحه سيعمل على دمج المواطنين في عملية الإنتاج.

وضع أولويات للإنفاق في الصحة والتعليم

وأكد على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تنمية الطبقة الفقيرة والإعانات، مشيرًا إلى أن التعليم في مصر في آخر قائمة التصنيف الدولي، وضرورة وضع أولويات للإنفاق سواء في الصحة والتعليم.

وأوضح أن الدعم وصل إلى 530 مليار جنيه، ومع ذلك لا يشعر به المواطنون، وفق قوله، مشيرًا إلى أن هذا الرقم أكبر من ميزانية 2022، ولكن في الحقيقة هو أقل بعد زيادة نسب التضخم، لافتًا إلى أن رؤية مرشحه قائمة على ضرورة زيادة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال تأهيل الطبقة الواقعة تحت الحماية الاجتماعية لسوق العمل.

وأكد على أن هذا الرقم الموجود في بند الدعم لا يكفي، وأنه لا بد من مضاعفة هذه الأرقام.

جاء ذلك خلال مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين ممثلي مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حول المحور الاجتماعي في برامجهم.

أدار الحوار خلال المناظرة النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وعصام الصباحي ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، والدكتور محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتورة أمل عصفور ممثلة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

عبد السند يمامة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عصام الصباحي مرشحي الرئاسة الانتخابات الرئاسية

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