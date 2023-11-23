حملة عبدالسند يمامة: مرشحنا جاء من قاعدة شعبية ويتكئ على "أعرق أحزاب المنطقة"

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، إن عبدالسند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد، حسن السير والسريرة ويتمتع بأخلاق كبيرة، وهو بالنسبة له الأفضل الآن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف الهضيبي: "عبد السند يمامة جاء من قاعدة شعبية ويتكىء على حزب قوى وعريض وهو أعرق الأحزاب المصرية وفي المنطقة، كما أن عبد السند يمامة محام مشهور وسياسي منذ 20 عاما وعضو هيئة عليا منذ حوالي 15 عاما، وأدائه يعرفه الجميع، كما أن رؤساء كثر لم يكن يعرفهم الناس، وعبد السند يمامة حضر كل المؤتمرات الشعبية التي نظمها الحزب في محافظات مصر المختلفة وأدائه بدأ يعرفه الناس وتقيمه".

وتابع خلال "برنامج كل يوم" المذاع على قناة on، يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، أن حزب الوفد قرر ترشيح عبد السند يمامة في الانتخابات الرئاسية، من خلال تفعيل المادة 5 من الدستور، وهي تعدد التنافسية الديموقراطية، لأن تداول السلطة بسلمية هو الهدف الأسمى لحزب الوفد منذ تأسيسه.

وأضاف الهضيبي، أن الدكتور عبد السند يمامة يحمل الكثير من المؤهلات الكبيرة، فهو أستاذ دكتور في الجامعة وحاصل على الدكتوراة من جامعة نانسي بفرنسا، وله مجموعة كبيرة من المؤلفات، كما أن له العديد من المرافعات القوية، أبرزها أكبر قضية في الشرق الأوسط وهي قضية أبراج نيويورك، بجانب أنه كان عضوا في لجنة الـ 100 في إقرار دستور 2012.

مرشح حزب تاريخي عمره أكثر من 104 أعوام

وقال الهضيبي، إن كل مصر تعرف حزب الوفد، والدكتور عبد السند يمامة هو سياسي منذ 20 عامًا، وعضو بالحزب منذ 20 عاما أيضا، وفاز في الانتخابات الخاصة برئاسة حزب الوفد أمام بهاء أبو شقة في انتخابات نزيهة، لافتا إلى أن حزب الوفد حزب تاريخي عمره أكثر من 104 أعوام.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، أن عبد السند يمامة يدخل الانتخابات البرلمانية بتاريخ حزب الوفد وبيت الأمة وضمير أعضائه، وهو ضمير الأمة، وبالتالي ليس ضروريا أن يكون معروفا لكل الناس، ولكن حزب الوفد معروف لهم، وكل المصريين كانوا حزب وفد، بل إن حزب الوفد أنشأه المصريين.