الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الهضيبى: إعلان الهدنة بين إسرائيل وحماس يعكس نجاح جهود مصر منذ اندلاع الحرب

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن نجاح الجهود المصرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يعكس نجاح الرؤية المصرية بأن الحل الدبلوماسي هو أفضل الطرق لتجنيب المنطقة الانزلاق في الحرب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كثفت جهودها خلال الأيام الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

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توقع بتمديد أمد الهدنة

وأضاف "الهضيبي" أنه من المتوقع أن تنجح الأطراف المنخرطة في التفاوض في تمديد فترة الهدنة ومواصلة صفقات تبادل الأسري والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الهدنة الإنسانية ستتيح دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود وتقديم الدعم الطبي للجانب الفلسطيني للتخفيف من المعاناة التي يواجهونها بسبب تعرضهم للقصف والحصار على مدار 47 يومًا منذ انطلاق الشرارة الأولى للحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن صفقة تبادل الأسرى أحد أهم البنود التي تضمنها اتفاق الهدنة، بالإضافة إلى نفاذ كل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كل مناطق قطاع غزة بما فيها شمال القطاع الذي كانت إسرائيل ترفض وصول أي مساعدات له، وسيخفف كثيرًا من معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين ممن ظلوا في الشمال ورفضوا النزوح للجنوب، مطالبًا المجتمع الدولى بالتدخل ودعم الموقف والرؤية المصرية والعمل على دفع إسرائيل للإعلان عن وقف كامل لإطلاق النار.

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وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن الدولة المصرية أكثر الأطراف حرصًا على دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، ورفض تصفية القضية بأي شكل أو دفع الفلسطينيين نحو النزوح وترك بيوتهم وأراضيهم، رافضًا كل أشكال المزايدة على الدور المصري الذي يتم وفقًا لثوابت وطنية لا يمكن لأي شخص التشكيك فيها أو زعزعتها.

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