الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ" تثمن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية فى وقف إطلاق النار بغزة

النائب علي مهران
النائب علي مهران

ثمن النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

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الرئيس السيسى يرحب بالتوصل إلى هدنة فى غزة

التوصل لهدنة نتيجة للجهود المصرية 

وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن نجاح هذه المبادرة يأتي انعكاسًا للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي، مما يؤكد على أهمية دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية وجهودها في المفاوضات لوقف إطلاق النار، من أجل الوصول إلى حلول للأزمة ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة.

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مستشار الرئيس الفلسطيني: نقدر الجهود المصرية والقطرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية بقطاع غزة

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ أن هذا الاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف، وهو ما عبر عنه أيضًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وكذلك بيان حركة حماس التي وجهت الشكر لمصر في هذا الشأن.

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بايدن يشكر الرئيس السيسى وأمير قطر على قيادتهما الحاسمة فى التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية فى غزة

وأشار النائب الدكتور علي مهران إلى أن مصر تخوض معركة دبلوماسية صارمة لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط، ونجحت في انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها، فضلًا عن فرض سيطرتها في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يطالب بمحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية 

وشدد على ضرورة محاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية لانتهاكه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

الرئيس السيسي يرحب بنتائح المفاوضات والتوصل لهدنة


وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق حول تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

قطاع غزة هدنة انسانية النائب علي مهران دور مصر القضية الفلسطينية

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