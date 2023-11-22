"عربية النواب" ترحب باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.. وتثمن جهود مصر

رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، باتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية لمدة ٤ أيام، والذي تضمن أيضًا صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.

وأكد أحمد فؤاد أباظة أهمية هذا الاتفاق في تهدئة الأوضاع، فضلًا عما تضمنه من السماح بدخول كل أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة.

وأشار النائب إلى الجهود المصرية في هذا الشأن منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأشاد أباظة بالتنسيق المصري- القطري، الذي نجح في وقف الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وإتاحة الفرصة لدخول شاحنات المساعدات.

ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى أن الجهود المصرية- القطرية نالت إشادات دولية ومحلية، وكان في مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي وجه الشكر للقيادة المصرية على دورها في اتخاذ مسار التهدئة.

وتابع أن الاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف، وهو ما عبر عنه أيضًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وكذلك بيان حركة حماس التي وجهت الشكر لمصر في هذا الشأن.

"اقتصادية النواب": اتفاق الهدنة بقطاع غزة تكليل للجهود المصرية



وقال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، يؤكد مكانة مصر ومساعيها الدءوبة لحل الأزمة وتبنيها للقضية على مدار التاريخ.



وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف في هذا الشأن منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق، فضلًا عما تضمنه من السماح بدخول كل أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة، وهو بمثابة تكليل للجهود المصرية الداعمة للقضية.

