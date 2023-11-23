بعد العدوان الإسرائيلي على غزة.. هل تأثر تعداد سكان فلسطين بالكارثة الإنسانية؟

يبلغ عدد السكان الحالي لدولة فلسطين 5.4 مليون نسمة حتى اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، وذلك بناءً على إحصائيات موقع "ورلد ميتر" الدولي المدعوم من الأمم المتحدة، مقابل 5.37 مليون نسمة في منتصف العام.

يأتي ذلك فيما يستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 13 ألف فلسطيني في القطاع وتفاقم الكارثة الإنسانية.

عدد سكان دولة فلسطين 2023

وأكد الموقع الدولي، أن عدد سكان دولة فلسطين يعادل 0.07% من إجمالي سكان العالم، وتحتل دولة فلسطين المرتبة رقم 121 في قائمة الدول من حيث عدد السكان، وتبلغ الكثافة السكانية في دولة فلسطين 892 نسمة لكل كيلومتر مربع (2،311 نسمة لكل ميل مربع)، وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض 6،020 كيلومتر مربع (2،324 ميل مربع)، 82.9% من السكان حضريون (4،452،704 نسمة في 2023)، بينما يبلغ متوسط العمر في دولة فلسطين هو 19.6 سنة.

أسرار التركيبة السكانية للفلسطينيين

وأكدت شبكة "إن بي آر" الأمريكية، أن السر وراء متوسط الأعمار الصغير في فلسطين، أن العديد من الفلسطينيين لا يحصلون ببساطة على فرصة التقدم في العمر - حيث يموتون في بداية سن البلوغ إما في الصراعات أو بسبب نظام الرعاية الصحية المتعثر - ما يؤدي إلى انخفاض المعدلات التقدم في العمر، كما أن معدلات المواليد في فلسطين كبيرة للغاية، حيث يبلغ متوسط عدد الأبناء للأسرة الواحدة 4 أطفال تقريبًا.

وتابعت أن الحصار المستمر على قطاع غزة منذ 16 عامًا يعيق الوصول السريع إلى الرعاية الطبية وتسبب في نقص الإمدادات الأساسية مثل الشاش والمحاليل الوريدية، وفقًا لما صرحت به يارا عاصي - الأستاذة المساعدة في إدارة الصحة العالمية والمعلوماتية بجامعة سنترال فلوريدا.

وقالت عاصي: "الرعاية الوقائية غير موجودة في الأساس، إنهم يتعاملون باستمرار مع مشاكل صحية قصيرة المدى، وأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية مزمنة إما لا يحصلون عليها أو يضطرون إلى المغادرة".

معدل الخصوبة في فلسطين

وأضافت الشبكة، أنه من العوامل الأخرى التي تؤثر على الشباب في غزة هو أن الناس يميلون إلى الزواج في أوائل العشرينات من عمرهم، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2021، ويبلغ معدل الخصوبة (عدد الولادات لكل امرأة) 3.38، وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي. هذا بالمقارنة مع 1.84 في الولايات المتحدة.

وقالت عاصي: "أظهرت بعض الأبحاث بين السكان الفلسطينيين، وغيرهم من السكان المعرضين للتهديد، أنهم يعتبرون إنجاب الأطفال وسيلة للمقاومة بطريقة ما، يُنظر إلى هذا على أنه استمرار لسلالة كانت مهددة بطرق مختلفة منذ 100 عام."