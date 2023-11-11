عدد سكان فلسطين 2023 .. فلسطين التاريخية وفلسطين الشتات

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عدد سكان فلسطين 2023

أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فى تقرير نشر فى يوليو 2023 أنه يوجد 14.5 مليون فلسطيني في العالم منتصف عام 2023 منهم 5.48 مليون فلسطيني في دولة فلسطين 2.78 مليون ذكر و2.70 مليون أنثى.

عدد سكان قطاع غزة 2023

وأشار التقرير إلى أن عدد سكان الضفة الغربية المقدر حوالي 3.25 مليون نسمة، منهم 1.65 مليون ذكر و1.60 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة حوالي 2.23 مليون نسمة، منهم 1.13 مليون ذكر و1.10 مليون أنثى.

عدد سكان فلسطين تبعا للفئة العمرية

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فى تقريره الأخير أن نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14 سنة) 37% من إجمالي عدد سكان فلسطين في منتصف العام 2023، بواقع 35% في الضفة الغربية و40% في قطاع غزة، كما بلغت نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) 4% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن التقديرات تشير إلى انخفاض في متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.0 أفراد عام 2022 مقارنة بـ 5.8 فرداً عام 2007. من جانب آخر انخفض هذا المتوسط في الضفة الغربية إلى 4.7 فرداً عام 2022 مقارنة مع 5.5 فرداً عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.5 فرداً في العام 2022 مقارنة مع 6.5 في العام 2007.

التعليم فى فلسطين

حسب ما أشار إليه التقرير سابق الذكر فإن بلغ معدل الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في فلسطين 2.2%، وتفاوت هذا المعدل بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.1%، في حين بلغت بين الإناث 3.3%، وكما أشارت البيانات للعام الدراسي 2022/2021 إلى أن معدل المشاركة في التعليم النظامي (قبل سنة واحدة من سن الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي) في فلسطين بلغ ما يقارب 73%، بواقع 68% للذكور، و78% للإناث. فيما تتفوق الإناث على الذكور في معدلات الإتمام للمرحلة الثانوية الدنيا والعليا حيث بلغت هذه النسب 97%، و78% على التوالي، في حين بلغت النسب بين الذكور 90% و53% على التوالي.

بلغت نسبة الطالبات الملتحقات في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 62% من مجموع الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2021/2022، منهم حوالي 10% ملتحقين بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.