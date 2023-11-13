الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد سكان العالم خلال 2023 ونسبة الوفيات والمواليد الجدد

سكان العالم
سكان العالم

زاد السؤال عن عدد سكان العالم 2023 خلال الساعات الماضية على محركات بحث "جوجل"، ويثير عدد سكان العالم تساؤلات هامة حول مستقبل البشرية وتأثيرات النمو السكاني. هل سيستمر الزيادة الهائلة في عدد السكان على وجه الأرض؟ أم هناك تحولات قادمة تشكل تحديات جديدة؟.

عدد سكان العالم 2023

بلغ عدد سكان  العالم حاليًا ما يقرب من سبعة مليارات ونصف المليار، وبلغ عدد المواليد في عام 2023 ما يقارب 65.484.300 وبلغ عدد الوفيات في عام 2023 نحو 27.491.990 تقريبًا، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى طفرة جديدة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتحديات والفرص.

ويشهد العالم زيادة سنوية في جميع المعدلات التي يُحسب بها التعداد. ففي عام 2010 كان عدد السكان في هذا الوقت 6،629 مليار نسمة، وخلال 2023 كانت المعدلات أعلى مما كانت عليه في عام 2000 وكان عدد سكان العالم في عام 2000 نحو 6.126 مليار نسمة، ووصل عدد السكان في الكرة الأرضية في عام واحد. حوالي 5،309 مليار.

وبلغ عدد سكان العالم معدل نمو بلغ 1.13% في عام 2016 وتعتبر هذه النسبة أقل من المعدل الذي تم تسجيله في عام 2012، والذي كان في ذلك الوقت 1.22٪، وهذه النسبة أعلى من معدل النمو السكاني الذي تم تسجيله في عام 2000 والذي بلغ 1.28٪ وهذا العام وصلت النسبة نحو 2.1٪، وثاني أعلى نسبة من السكان سجلت في العام الذي يلي العام 1969، وبلغت النسبة المسجلة في هذا العام نحو 2.09٪.

الهضيبى مدينًا المجازر الإسرائيلية ضد سكان غزة: تهدم قيم العالم الإنسانية

التخطيط: عدد سكان إفريقيا يعادل 17.89% من سكان العالم.. ومصر من الأعلى كثافة

عادل العتيبي لـ"القاهرة الإخبارية": الحروب سببت جزء كبير من أمية سكان العالم

التخطيط: عدد سكان العالم يقترب من 10 مليارات نسمة فى 2050

وفهم توقعات عدد سكان العالم لعام 2023 يمثل خطوة مهمة نحو تشكيل استراتيجيات مستقبلية، وفهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا النمو السكاني يلعب دورًا حيويًا في تحديد مسارات التنمية المستدامة. 

سكان العالم عدد سكان العالم عدد سكان العالم 2023 النمو السكاني استراتيجيات مستقبلية التنمية المستدامة

مواد متعلقة

عدد سكان فلسطين 2023 .. فلسطين التاريخية وفلسطين الشتات

كم عدد سكان أمريكا 2023؟.. تراجع ملحوظ في المواليد والوفيات

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا فى القليوبية لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

التحالف الوطنى: لدينا 55 ألف متطوع يجهزون مساعدات غزة منذ 14 أكتوبر

ممرض بمستشفى العريش: زيارة "المتحدة" رفعت الروح المعنوية لمصابى غزة خاصة الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان