الهضيبى مدينًا المجازر الإسرائيلية ضد سكان غزة: تهدم قيم العالم الإنسانية

أدان الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، جرائم الحرب التى يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بقطاع غزة، والتى كان آخرها استهداف حي جباليا بشمال قطاع غزة، والذي تسبب في سقوط أكثر من 400 شهيد فلسطيني، مؤكدا أن استمرار الصمت الدولي والعربي على هذه المجازر أمر لا يمكن تفسيره، خاصة أنه يهدم مبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية التي تغنت بها دول العالم الأول على مدار عقود، والذي يقف الآن داعما بقوة لآلة الحرب الإسرائيلية واستهداف المدنيين العزل، وتشجيع الاحتلال على حرب الإبادة التى يمارسها منذ السابع من أكتوبر ضد سكان القطاع.

تناقضات الولايات المتحدة الأمريكية

وقال الهضيبي، إن الولايات المتحدة الأمريكية صدرت نفسها على مدار سنوات على أنها راعي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لكنها اليوم تزيح ورقة التوت، لتكشف للعالم أنها الممول الأول لهذه المجازر، فقد خصصت من ميزانيتها وتسليحها من أجل دعم إسرائيل في حربها غير المتكافئة ضد المدنيين العزل، مطالبا العالم العربي باتخاذ موقف موحد تجاه ما تقوم به، من أجل الضغط علي إسرائيل وإجبارها على وقف الإبادة الجماعية التى تمارسها، وإنقاذ ما تبقي من إنسانية العالم إن وجدت.

مؤتمر رئيس الوزراء حمل رسائل مهمة

وثمّن عضو مجلس الشيوخ، المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي من أمام معبر رفح المصري، مشيرا إلى أنه حمل رسائل مهمة للعالم أبرزها أن أرض سيناء لها مكانة خاصة في نفوس المصريين فقد دفع المصريون من أرواحهم ودمائهم ثمنا لاستعادتها، لذلك سيكون مستحيلا تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وهو ما يعكس رفض مصر القاطع لسيناريو إسرائيل بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء،



ودعا النائب ياسر الهضيبي إلى ضرورة أن تتوقف الأزمة الإنسانية الراهنة، والمتمثلة في المأساة والخسائر المدنية الكبيرة داخل قطاع غزة، مؤكدا أنه مهما ارتفعت وتيرة العنف، فهذه القضية لن تجد حلًا إلا بحل الدولتين الدائم الذي أقره العالم كله، مشددًا على أن السياسة المصرية تقوم على رفض استهداف وسقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء وذلك التزامًا بكل ما تنص عليه القوانين الدولية في هذا الشأن.