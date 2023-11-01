الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جنين يلحق بأمه وشاب يفقد أولاده الثلاثة".. مشاهد مأساوية من مجزرة جباليا

مجزرة جباليا
مجزرة جباليا

تصدرت المشاهد المأساوية فى مجزرة جباليا بفلسطين، منصات السوشيال ميديا منذ أمس، وتعاطف العديد من رواد السوشيال ميديا مع الفلسطينيين.

«ولادي الثلاثة يا الله»

ظهر شاب في مقطع فيديو مفجوع بعد أن فقد جميع أبنائه في مجزرة مخيم جباليا وهو يصرخ باكيًا: "خسرت أولادي الثلاثة، لم يبق أي واحد"، وكان الرجل يطلب من أشخاص يحاولون التخفيف عنه البحث تحت أنقاض منزله حيث يقف علهم يجدون أحد أبنائه.

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«الناس أبيدت»

وصف الصحفي الفلسطيني أنس الشريف المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس في مخيم جباليا، قائلا "حجم الدمار لا يمكن وصفه مهما حكيت عنه"، مؤكدا أن الناس أبيدت في هذا المكان.

ونشر الشريف من خلال فيديو، مشاهد الدمار والضحايا في مخيم جباليا بعد مجزرة جديدة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال أنس الشريف: هذه منطقة سكنية مكتظة بالسكان على مستوى غزة وفلسطين.

«الجنين يلحق بأمه»

كانت الواقعة الأبرز هي واقعة الأم والجنين، حيث جرى تداول فيديو ظهر فيه الأطباء وهم يستخرجون جنين من بطن أمه الشهيدة.

وكتب الفلسطينيون على صفحاتهم عن الواقعة: "الأم استشهدت والجنين في بطنها وبعد إجراء قيصرية
لإنقاذ الجنين لم يبقى طويلا لأنه كان مصاب في الدماغ بشظايا وهو في بطن أمه فذهب إليها سريعا".

وكان قد خرج عشرات الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة، اليوم الأربعاء، من قطاع غزة إلى مصر مع فتح معبر رفح أمامهم لأول مرة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

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