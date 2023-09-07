عادل العتيبي لـ"القاهرة الإخبارية": الحروب سببت جزء كبير من أمية سكان العالم

كشف الكاتب والناقد عادل العتيبي، دلالات ما أشارت إليه الأرقام الأخيرة من الأمم المتحدة بأن هناك ما يعادل 17% من سكان العالم لا يعرفون القراءة والكتابة، في ظل التقدم التكنولوجي الذي يعشه العالم.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هذه النسبة كبيرة جدًا، ولكن يجب ألا نتعجب منها في ظل بقاء عدد كبير من الناس حول العالم تحت خط الفقر، علاوة على الحروب المستمرة.

أعداد كبيرة من الناس تبحث عن خيمة وطعام وزجاجة مياه

وأضاف: "هناك أعداد كبيرة من الناس تبحث عن خيمة وطعام وزجاجة مياه حتى يبقوا على قيد الحياة، نسبة 17% مخيفة، ولكن الواقع اليوم المتمثل في الحروب السياسية والنزاعات والإشكاليات التقنية والتكنولوجية تجعل الأمر أصعب".

وتابع: "هناك أناس كُثُر لا يتعاملون مع التقنية على نحو نهائي، ولا تتوفر لديهم الكهرباء والماء حتى يستطيعوا التواصل والعيش، موضحا: "أرقام مخيفة، ونتمنى أن الخطط التي تضعها يونيسكو تنجح في تقليل الفجوة الرقمية بين الدول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وصعدت إلى القمر والدول التي لا تزال على هامش الحياة والتفكير في التقدم".

وحول مصطلح الأمية الرقمية، فسرها أنها تعني عدم استخدام التكنولوجيا الموجودة اليوم في الحصول على المعلومات والوصول إلى مصادر المعلومات، وهناك أناس كثر غير موجودين رقميا، حيث لا يعرفون كيفية الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فهناك أعداد كبيرة لا تملك هواتف حتى".