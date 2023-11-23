الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى مناظرة التنسيقية: رؤية مرشحنا استمرار لخطة 2030

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، وممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجه الشكر للتنسيقية، على دورها في الحياة السياسية المصرية، كما وجه الشكر لممثلي باقي المرشحين في المناظرة، مؤكدًا على أن حملة المرشح السيسي، تمد يدها لكافة الأحزاب.

وأضاف، أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تنطلق رؤيته من الفترة التي قضاها في رئاسة الجمهورية، مؤكدًا على أنه يمتلك خطة لتطوير كافة المناحي، وأنها تنطلق من خطة التنمية المستدامة 2023.

تطوير قطاع الصحة  

وتطرق للحديث عن ملفي الصحة والتعليم، في رؤية المرشح عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على أن قطاع الصحة تحديدًا، شهد تطورًا كبيرًا، خلال الفترة الماضية، رغم الإمكانات المتاحة.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية، انطلقت الكثير من المبادرات الصحية، من بينها 100 مليون صحة، فضلًا عن الإشادة بخلو مصر من فيروس "سي"، إلى جانب مبادرات دعم صحة المرأة والجنين ومبادرة علاج الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن المرشح عبدالفتاح السيسي، أطلق أكثر من 825 مشروعًا في مجال الصحة، خلال الفترة القليلة الماضية.

خطة 2030

وأكد أن رؤية المرشح عبدالفتاح السيسي، قائمة على خطة 2030، موضحًا أن مظلة الحماية الاجتماعية، معالجة لأوضاع اجتماعية واقتصادية موجودة، وأنها ليست هدفًا في حد ذاته، بل هي نتائج ظروف اقتصادية يفرضها المحيط العالمي، وبالتالي لا بد من تدخل الدولة لحماية المواطنين.

جاء ذلك خلال مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين ممثلي مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حول المحور الاجتماعي في برامجهم.

أدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وعصام الصباحي، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتورة أمل عصفور، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

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