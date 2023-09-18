الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام هلال: الحوار الوطني خلق حالة من التوافق والاصطفاف خلف الدولة

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال

 قال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن الأحزاب السياسية وظيفتها مساندة دولتها والنظام السياسي، موضحًا: "الحالة السياسية المصرية الآن لا يمكنها الفصل كثيرا بين المعارضة والموالاة، وتحديدًا داخل المجالس النيابية".

وأضاف “هلال” خلال لقائه في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني خلق حالة من التوافق والاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن كان حركة شبابية في عام 2013 ودخل الانتخابات في عام 2015، ومنذ ذلك الوقت يضع مفتاحا جديدا للعمل الحزبي وهو المشاركة المجتمعية.

الكيانات الإرهابية استغلت المساحات الشاغرة سياسيًا للتواصل مع المواطنين

وتابع، أن الكيانات الإرهابية التي أرادت تدمير مصر كان تستغل المساحات الشاغرة في الساحة السياسية من أجل التواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية انتبهت إلى هذه الأمور وجرى إطلاق عدة مشروعات مثل المشروع القومي لتطوير الريف، فقد كانت الكيانات الإرهابية تقدم المساعدات للأهالي هناك وإنشاء بعض المراكز الطبية والمدارس، وهو ما جعلها تنفذ إلى المواطنين بأفكارها الهدامة عن طريق تقديم هذه الخدمات.

عصام هلال الحوار الوطنى التوافق الاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية الكيانات الإرهابية

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