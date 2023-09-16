الرئيس السيسى: الحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطنى مُشجعة على الاستمرار فيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:"كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة على المستوى السياسي، إيمانا مني بأن حيوية الشعب المصري بكافة مكوناته، هو إضافة إيجابية للدولة المصرية وثرائها وقدرتها على الابتكار والإبداع".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح عدة مشروعات في محافظة بني سويف، اليوم السبت:"ومن هذا الإيمان بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة أطلقت دعوتي للحوار الوطني وهي التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره، والتي كانت الحزمة الأولى من مخرجاته، مشجعة على الاستمرار فيه".

وتابع: "وكانت استجابتي فورية لمخرجاته، وأصدرت توجيهاتي بدراستها، ووضع آليات لتنفيذها والبدء في تفعيل تلك الآليات".