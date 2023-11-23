فعاليات الأحزاب تجوب المحافظات دعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

تواصل أمانات حزب مستقبل وطن، جولاتها بالمحافظات وعقد مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

مؤتمر جماهيري بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالاسكندرية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "حبيب المصريين" وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن تصويت المصريين والنزول بكثافة خلال الاستحقاق الدستوري المقبل سيكون رسالة قوية للعالم أن المصريين متكاتفون ولن يسمحوا بالمساس بمقدراتها وموحدون خلف قيادتهم السياسية، ومؤسسات الدولة الراسخة، معتبرا المرحلة القادمة هي مرحلة الحصاد لكل ما تم من مشروعات وتنمية خلال المرحلة السابقة،

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، مساندة الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة لدعم الاستقرار والتنمية والتطوير.

من جهته؛ أكد النائب عبد الهادي القصبي، أن جميع قيادات حزب مستقبل وطن، وكافة محافظات مصر على قلب رجل واحد لدعم الرئيس السيسي.

وقال النائب علاء عابد، إن إنجازات الرئيس السيسي لا تعد ولا تحصى سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني بالإضافة للمحور السياسي.

بدوره، أشار الدكتور حاتم متولي عضو هيئة مكتب الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وممثل الكيانات الشبابية إلى أن الرئيس السيسي عمل على تأهيل وتمكين الشباب من خلال البرنامج الرئاسي للقيادة وبرامج ومبادرات الأكاديمية الوطنية للتدريب.

واعتبر الدكتور كريم سلامة ممثل القبائل والعائلات المصرية أن التصويت لصالح الرئيس السيسي يمثل ردا للجميل وشكرا لمًا قدمه الرئيس للبلاد.

فيما أكد النائب أحمد بهاء شلبي، عضو هيئة مكتب الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تأييد ترشيح الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان.

وجدد النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، دعمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويض القيادة السياسية لفترة رئاسية جديدة.

من ناحيته طالب عبد الحليم علام نقيب المحامين، بضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة.

كما بعث الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف، برسالة اطمئنان موضحا أن مصر ستظل بلاد الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية.

وقال الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس الإسكندرية، إنه كمواطن مصري يريد أن يكون على رأس الدولة شخص قوي يخاف على مصلحة الوطن، وهو ما يتوفر في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

من جهته عقدت أمانة العلاقات العامة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتورة نجلاء سيد فريد، اجتماعا تنظيميا هامًا، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العلاقات العامة المركزية، وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة،.

وتناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من تكليفات خلال الفترة الماضية، في إطار أنشطة وفعاليات الأمانة، استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل.

ووجهت الدكتورة نجلاء سيد فريد، الشكر لكافة أعضاء الأمانة وأمنائها بالمحافظات، نتيجة للجهد المبذول، مشددة على ضرورة الجاهزية التامة على مدار الفترة المقبلة، والاستعداد الكامل للانتخابات الرئاسية.

كما أكد الاجتماع، ضرورة استمرار التواصل مع كافة أمناء الأمانة بالمحافظات، وبشكل يومي، لمتابعة تنفيذ التكليفات المطلوبة، بما يليق بمكانة الحزب باعتباره الأكبر في مصر، فضلًا عن تذليل كافة المعوقات، من خلال المتابعة الدقيقة لردود أفعال المواطنين، في كافة المحافظات على مستوى المراكز والقرى.

أمانة الزراعة والموارد المائية المركزية تعقد الاجتماع التنظيمي الأول

كما عقدت أمانة الزراعة والموارد المائية المركزية لحزب مستقبل وطن برئاسة النائب هشام الحصري، الاجتماع التنظيمي الأول بعد إعادة تشكيل الأمانة، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

ورحب النائب أحمد عبد الجواد، بالتشكيل الجديد الذي يليق ب"مستقبل وطن" كحزب الأغلبية، مشددا على ضرورة التكاتف في الفترة المقبلة، بهدف الاستعداد للاستحقاق الدستوري المرتقب، بالتزامن مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات الرئاسية.

من جانبه أبدى حسام الخولي نائب رئيس الحزب، إعجابه بالتشكيل الجديد لأمانة الزراعة المركزية، منوها أن هذا التشكيل جاء ممثلا لكل قطاعات الزراعة والذي سيثري هذا القطاع على مستوى الجمهورية.

من جهته اوضح النائب عبد الحميد الدمرداش، أن قطاع الزراعة يمثل ١١% من الناتج القومي، مبديا أمله أن تسهم أمانة الزراعة في مجابهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي لما تمتلكه من تشكيل يجمع خبرات لها باع كبير فضلا عن الشباب.

بدوره قال النائب هشام الحصري، إن قطاع الزراعة على رأس أولويات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أمانة الزراعة المركزية ستقدم رؤى على أساس علمي لتقديم خلاصة أفكارها للدولة كي يتم الاستفادة منها لما فيه الصالح العام.

حزب الحرية المصري ينظم مؤتمر حاشد بجامعة حلوان

من جانبه نظمت أمانة المرأة المركزية بحزب الحرية المصري، برئاسة النائبة جيهان البيومي، أمينة المرأة وعضو مجلس النواب، وبالتعاون مع جامعة حلوان مؤتمر حاشد، تحت شعار حملة حزب الحرية المصري "مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار ".

و حضر المؤتمر أكثر من ألف طالب وطالبة للتوعية لأهمية الانتخابات الرئاسية القادمة، وحث الطلبة على المشاركة في رسم طريق وطنهم، والنزول للانتخابات ايام 10، 11، 12 ديسمبر.

وأكدت النائبة الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة بالحزب، أن مشاركة الشباب في هذه الانتخابات ستكون في غاية الأهمية، خاصة وأن الشباب يملكون الوعي ويعرفون المخاطر المحيطة ببلدهم والضغوط التي تمارس عليها، ومن منطلق هذا الوعي عليهم واجب اكبر من اي فئة أخرى بالمشاركة والإدلاء صوتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابعت، أنها تثق في الشعب المصري ووقوفه خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ظهر بوضوح في الحشود التي لبت نداء الوطن وطالب الرئيس باعلان ترشحه من أجل مصر وشعبها واستكمال مسيرة العمل والتنمية، داعية جموع الشعب المصري بالمشاركة والنزول لإعلان رأيهم للعالم بأكمله.

وشددت البيومي، على أهمية التوعية السياسية بالنسبة للشباب بحجم المخاطر والتحديات التي تواجه مصر بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، مضيفة أن ذلك يسهم فى نشر ثقافة السلام وإدراك حجم المخاطر.