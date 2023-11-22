"مستقبل وطن" بنى سويف ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف برئاسة النائب حسام العمدة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، باستاد بني سويف، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، وممثلي الحملة الرسمية للسيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالمحافظة.

كما حضر المؤتمر؛ أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وشارك أكثر من 7 آلاف من أهالي المحافظة بمراكزها السبع، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان "إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف".

وفي بداية كلمته، رحب النائب حسام العمدة، بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، معلنًا دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية.

كما قال الدكتور شريف عبدالمنعم أمين التنظيم بالمحافظة، إن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسى في محله، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو نموذج للإخلاص والتفاني.

ومن جانبه، استشهد الدكتور طاهر نصر، مدرس زائر بأكاديمية ناصر العسكرية ومحاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بنعمة الأمن والأمان التي ننعم بها، في ظل حروب وعدم استقرار يعاني منها العالم.

وبدورها، ركزت الدكتورة هبة عبدالعظيم أمين المرأة بالمحافظة، على ما تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من دعم وتمكين للمرأة كمحور أساسي فى خطة الدولة الشاملة للتنمية.

واختتم المؤتمر بكلمات لفضيلة الشيخ أحمد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية والقمص اثناسيوس فوزي، الذين أكدا محبة وترابط الشعب المصري العظيم.

مؤتمر دعم الرئيس السيسي باستاد بني سويف