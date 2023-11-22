الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يُحيل شكوى موظفة من ذوي الهمم للنيابة الإدارية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، للنيابة الإدارية، الشكوى التي تقدمت بها إحدى الموظفات بمدرسة على بن أبي طالب الثانوية للبنين والتي تضرر فيها من وكيل المدرسة "قائمة بعمل مديرة المدرسة"، وتلتمس فى شكواها رفع الضرر عنها من تعمد مديرة المدرسة  اضطهادها وإهانتها بعدد من الإجراءات، وذلك بحسب ما ورد فى نص الشكوى، خاصة وأن الشاكية من ذوي الههم.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين،الذى يحرص على عقده محافظ بني سويف، فى تواجد المسئولين المختصين لسرعة الحلول وتنفيذها، بجانب تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والقري بعقد لقاءات مماثلة، على أن يتم رفع المشكلات التي تحتاج لتدخل من المحافظة

استمع المحافظ، لما ورد بمذكرة التربية والتعليم بخصوص شكوى الموظفة صفاء عويس فني وسائل تعليمية بمدرسة على أبن ابي طالب الثانوية بنين واستمع الشكوى الموظفة، مناقشًا معها عددًا من التفاصيل، حيث قرر إحالة الشكوى للنيابة الإدارية للبت فيها واتخاذ اللازم فى ضوء ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة

حضر اللقاء كل من: الدكتور هانى رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، ومها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وأحمد مرسي مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة

وفي سياق آخر، عقد فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف،ندوة تثقفية عن أورام الثدى لسيدات بنى سويف  ، ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لأورام الثدى.

أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن الندوة شارك فيه نحو 70 من السيدات العاملين بالتأمين الصحي،وأعضاء المجلس القومي للمرأة.، حيث تضمنت يوما علميًا عن صحة المرأة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحه المرأة لأورام الثدي ، والتي شملت محاضرات لشرح أهمية الاكتشاف المبكر لأورام الثدي وطرق العلاج وتصحيح المعلومات والشائعات الخاطئة للمنتفعين.

وقدم التدريب كل من: الدكتور ياسر قطب استشاري جراحه الأورام ومقرر لجنه الأورام  بمستشفى التأمين الصحي والدكتورة ليديا فرج لمعى أستشارى الأورام بالمعهد القومي للأورام

 

بني سويف مدرسة ذوي الهمم التربية والتعليم النيابة الإدارية

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