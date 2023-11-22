الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشورى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، جولة ميدانية، تابع خلالها سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، والذي يتم تنفيذه تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني، والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

محافظ بنى سويف يتفقد أعمال المشروع 

تفقد محافظ بنى سويف مستجدات الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع، حيث يجرى حاليًا العمل في إنشاء القواعد الخرسانية للأعمدة، وذلك بعدما تم الانتهاء من فرش التربة الزلطية وعمل صبة الأساسات، تمهيدًا لاستكمال باقي الأعمال بالمشروع الذي يتم تنفيذه على إجمالي مساحة تزيد على 2900م، لإنشاء سوق حضارية وفق التصميم الذي أعدته وحدة الاستشارات بكلية الهندسة جامعة بني سويف، ودعمه بكل الخدمات والمرافق الأساسية، والتي تشمل غرف كهرباء، أمن وإدارة، ودورات مياه وكافيتريات، ومداخل "بوابات" للسوق وسورًا كبيرًا بمحيط السوق.

محافظ بنى سويف يؤكد على المتابعة المستمرة لأعمال التطوير

وأكد محافظ بنى سويف على المتابعة المستمرة لأعمال التطوير، وتضافر جهود كل الجهات، لضمان انتظام سير العمل بالتوازي مع الحفاظ على سيولة الحركة بمحيط المشروع الذي يقع في منطقة حيوية بالمدينة العاصمة، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير السوق تأتي ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكنية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضاري.

الحضور 

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وفواز رجب نائب رئيس المدينة، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس محمد أشرف وحدة الاستشارات الهندسية بكلية هندسة بني سويف، ومهندسو المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف سوق الدهشوري سوق حضاري محمد هاني غنيم

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