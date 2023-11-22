إزالة 30 حالة تعدٍ وردم أساسات بناء ببنى سويف

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية فى بني سويف جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة عددًا من الجهود والأنشطة الميدانية، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي عن رفع القمامة والمخلفات، من طريق القاهرة - بني سويف الزراعي نطاق المركز وعدد من شوارع المدينة ومداخل القرى والطرق المؤدية إليها، بجانب إزالة 30 حالة تعد وردم أساسات بناء على مساحة حوالي فدان و4 قراريط بعدد من قرى المركز.

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بالتنسيق والتعاون مع قطاع التموين متابعة تنفيذ خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق من خلال المعارض الثابتة، والسيارات المتنقلة، ضمن مبادرة محاربة الغلاء، حيث تم الإشراف على معرضي قرية طنسا بني مالو وصفط راشين، فيما تم تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية وبيئية تنوعت بين ممارسة نشاط تجاري دون ترخيص، عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، عدم وجود شهادات صحية وغيرها، وذلك خلال حملة نفذتها إدارة تموين ببا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية طرشوب.