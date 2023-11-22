الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 30 حالة تعدٍ وردم أساسات بناء ببنى سويف

الازالات
الازالات

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية فى بني سويف جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة عددًا من الجهود والأنشطة الميدانية، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي عن رفع القمامة والمخلفات، من طريق القاهرة - بني سويف الزراعي نطاق المركز وعدد من شوارع المدينة ومداخل القرى والطرق المؤدية إليها، بجانب إزالة 30 حالة تعد وردم أساسات بناء على مساحة حوالي فدان و4 قراريط بعدد من قرى المركز.

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بالتنسيق والتعاون مع قطاع التموين متابعة تنفيذ خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق من خلال المعارض الثابتة، والسيارات المتنقلة، ضمن مبادرة محاربة الغلاء، حيث تم الإشراف على معرضي قرية طنسا بني مالو وصفط راشين، فيما تم تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية وبيئية تنوعت بين ممارسة نشاط تجاري دون ترخيص، عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، عدم وجود شهادات صحية وغيرها، وذلك خلال حملة نفذتها إدارة تموين ببا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية طرشوب.

بني سويف التعديات الأرض الزىاعية أملاك الدولة محافظ بني سويف

مواد متعلقة

وكيل "صحة بني سويف" يتفقد المستشفى التخصصي

"احميها من الختان".. "قومى المرأة" ببنى سويف ينفذ حملة لطرق الأبواب

محافظ بنى سويف يجتمع بأعضاء مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادى

انطلاق مؤتمر نقابة المعلمين ببني سويف لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وكيل صحة بنى سويف يجرى جولة مسائية بمستشفى التأمين الصحى

إشادة باختيار محاور المؤتمر العلمي الثاني لـ"إعلام بني سويف"

الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 مواطن في 7 تخصصات طبية ببني سويف

قومي المرأة ببني سويف يحث السيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

بعد 8 سنوات داخل سجون الاحتلال.. أبرز المعلومات عن الأسيرة الفلسطينية إسراء الجعابيص

تجدد القتال أم وقف دائم لإطلاق النار.. مخططات إسرائيل لغزة بعد الهدنة

الرئيس السيسى يستقبل ملك الأردن اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

ما الرسائل الإسرائيلية خلف اقتحام "مستشفى الشفاء"؟

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: قبول الهدنة مع حماس انتصار لها

جيش الاحتلال يُعلن مقتل قائد فريق فى لواء جولانى بغزة