وكيل "صحة بني سويف" يتفقد المستشفى التخصصي

تفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، مستشفى بني سويف التخصصي بحضور الدكتور محمد فؤاد الجبالي مدير الطب العلاجي والدكتور محمود عمر مدير إدارة المستشفيات، والدكتور تامر حامد مدير المستشفي ومديري الإدارات الفنية بالمديرية كالصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض ومكافحة العدوي والجودة والأشعة ومسؤولة بنك الدم والتفتيش المالي والإداري وفريق العلاجي بالمديرية.

حيث تم المرور على أقسام المستشفي المختلفة كالاستقبال والحضانات والعناية المركزة والأشعة المقطعية وتحدث مع العاملين بالمستشفى وكذلك المرضي وتم متابعة سير العمل بأقسام المستشفي مشيدًا بالخدمة المقدمة للمرضي وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى والتمريض على ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى.

وأجرى وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، جولة بمستشفى تأمين بني سويف لمتابعة سير العمل، وقام خلالها بالمرور على أقسام المستشفى الاستقبال غرفة الـCPR، الحضانات، العناية المركزة، مركز الغسيل الكلوي، قسم الأشعة، قسم العلاج الكيماوي والمطبخ.

واطمأن وكيل صحة بني سويف، على حالة المرضي والاستماع لهم والتأكد من توافر الخدمات الطبية المقدمة لهم مشيدًا بالجهد المبذول من الطاقم الطبي بما يقدمونه من خدمة طبيه جيدة لصالح المرضي، وتم المرور علي قسم علاج الأورام بالمستشفي، واستمع إلي المرضي الذين أثنوا علي الخدمة المقدمة لهم، كما قام بالمرور علي جهاز الأشعة المقطعية الحديث واطمأن علي كفاءته في العمل بالمستشفي.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”.