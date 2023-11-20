وكيل صحة بنى سويف يجرى جولة مسائية بمستشفى التأمين الصحى

أجرى د.محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الإثنين، بجولة مسائية بمستشفى تأمين بني سويف لمتابعة سير العمل.

جاء ذلك بحضور د.محمد فؤاد الجبالي مدير الطب العلاجي، ود. محمود عمر مدير ادارة المستشفيات والطوارئ والدكتور محمد يحيي مدير فرع التأمين الصحي ببنى سويف والدكتورة نرمين محمد نجيب مدير المستشفى وعدد من مديري الإدارات الفنية الصيدلة ومكافحة العدوي والجودة والمعامل والصيانة والتخطيط والتفتيش المالى والإدارى والأسنان وفريق الطب العلاجى.

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور على أقسام المستشفي الاستقبال غرفة الـCPR، الحضانات، العناية المركزة، مركز الغسيل الكلوي، قسم الأشعة، قسم العلاج الكيماوي والمطبخ.

واطمأن وكيل صحة بني سويف على حالة المرضي والاستماع لهم والتأكد من توافر الخدمات الطبية المقدمة لهم مشيدًا بالجهد المبذول من الطاقم الطبي بما يقدمونه من خدمة طبيه جيدة لصالح المرضي، وتم المرور علي قسم علاج الأورام بالمستشفي، واستمع إلي المرضي الذين أثنوا علي الخدمة المقدمة لهم، كما قام بالمرور علي جهاز الأشعة المقطعية الحديث واطمأن علي كفاءته في العمل بالمستشفي.