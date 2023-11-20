الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 مواطن في 7 تخصصات طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

تنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بكفر أبو شهبة مركز إهناسيا

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بكفر أبو شهبة مركز إهناسيا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1579 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، وكانت الحالات كالتالي" معمل دم 50، معمل طفيليات 39،حالات الأشعة العادية 15، حالات أشعة أسنان 8، بجانب استصدار. 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 115حالة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج".

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والبلهارسيا، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.