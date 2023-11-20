الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 مواطن في 7 تخصصات طبية ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

 وأشار محافظ بني سويف إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

 تنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بكفر أبو شهبة مركز إهناسيا

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بكفر أبو شهبة مركز إهناسيا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1579 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، وكانت الحالات كالتالي" معمل دم 50، معمل طفيليات 39،حالات الأشعة العادية 15، حالات أشعة أسنان 8، بجانب استصدار. 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 115حالة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج".       

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والبلهارسيا، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

بني سويف قافلة حياة كريمه الكشف على المرضي اهناسيا

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتابع فعاليات مبادرة "يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية"

محافظ بني سويف يشهد تسليم مشروعات المرحلة الأولى لـ75من مستفيدي "تكافل وكرامة"

محافظ بني سويف يهنئ عبد النبي حسن بلقب أفضل ليبرو في العالم

محافظ بني سويف: رفع درجة استعدادات القطاعات والمرافق للتعامل مع عدم استقرار الطقس

شاب ببني سويف يعقد مؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي السيسي: "بنرد الجميل"

معلمو ببا فى بنى سويف يعلنون دعمهم للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

مجازاة عدد من التنفيذيين للتقصير في عملهم ببني سويف

112 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز فى بنى سويف

الأكثر قراءة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

برلنتي عبد الحميد تخضع للتحقيق في نقابة المسرح والسينما.. فما السبب؟

اللقطات الأولى لوصول ‏ولي العهد الأردني إلى مدينة العريش (فيديو)

هل تكتب أزمة غزة السطر الأخير فى النفوذ الأمريكى بالشرق الأوسط؟

انهيار حفرة على شاب ينقب عن الآثار بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟